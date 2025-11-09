Logo
Japan pogodio snažan zemljotres, izdato upozorenje na cunami

SRNA

09.11.2025

Japan je pogodio zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihteru nakon čega je izdato upozorenje na cunami za prefekturu Ivate na sjeveru zemlje, prenijela je agencija Kjodo.

Hipocentar je bio na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na dubini od 10 kilometara.

Stanovništvo je pozvano da se drži podalje od priobalnih područja.

Javni servis NHK prenio je da se očekuje talas cunamija visine jednog metra.

