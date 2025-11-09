Logo
Orban: Amerika će štititi ekonomsku stabilnost Mađarske

Izvor:

SRNA

09.11.2025

13:12

Komentari:

0
Орбан: Америка ће штитити економску стабилност Мађарске
Foto: Tanjug/AP

Amerikanci su obećali da će zaštititi ekonomsku stabilnost Mađarske ukoliko njen finansijski sistem bude napadnut spolja, saopštio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Ako finansijski sistem Mađarske bude napadnut spolja, Amerikanci su dali riječ da će zaštititi ekonomsku stabilnost Mađarske. Riješili smo ovo pitanje zajedno sa SAD", objavio je Orban na "Iksu".

Svijet

Ubio suprugu ispred crkve dok je u naručju držala njihovo najmlađe dijete

Orban je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući postigao dogovor o izuzeću Mađarske od američkih sankcija na uvoz ruske nafte i gasa.

Viktor Orban

Mađarska

Amerika

