Orban: Amerika će štititi ekonomsku stabilnost Mađarske

Amerikanci su obećali da će zaštititi ekonomsku stabilnost Mađarske ukoliko njen finansijski sistem bude napadnut spolja, saopštio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Ako finansijski sistem Mađarske bude napadnut spolja, Amerikanci su dali riječ da će zaštititi ekonomsku stabilnost Mađarske. Riješili smo ovo pitanje zajedno sa SAD", objavio je Orban na "Iksu".

Orban je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući postigao dogovor o izuzeću Mađarske od američkih sankcija na uvoz ruske nafte i gasa.