''SDA se miješa u unutrašnja pitanja druge zemlje''

SDA i njen predsjednik Bakir Izetbegović miješaju se u unutrašnja pitanja druge zemlje, izjavio je Srni predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao da fascinira ta upornost da se bave njegovim imenom i prezimenom.

- To je tipično miješanje u unutrašnja pitanja druge zemlje, ali on tu nema nikakvog značaja. To je isto kao da je govorio o Zanzibaru ili nekoj drugoj dalekoj zemlji - rekao je Dodik.

Dodik je naveo da Glavni odbor SDA smatra da je neki centralni komitet BiH koji kad nešto kaže treba to i da se desi, ocijenivši da su izvan bilo kakvih normalnih okvira političkog angažmana i djelovanja.

- Oni misle da su Srbi manje vrijedan politički narod, da Srbi nemaju dovoljno političke pameti, pa će oni kao neki pametniji iz toga sarajevskog grotla dati neku pamet - rekao je Dodik.

On je istakao da su SDA očigledno problem Republika Srpska i srpski narod, koji se ne povinuje njihovoj propaloj koncepciji građanskog uređenja BiH, koja je sada propala i prema ocjenama Savjeta bezbjednosti UN gdje se čak i od američkog predstavnika čulo da se treba vratiti priči o tri konstitutivna naroda.

Republika Srpska Dodik pozvao narod da izađe na izbore i podrži politike koje su branile Srpsku

- To je krah politike koji su one zagovarali - ocijenio je Dodik i dodao da još mora da prođe vremena da i drugi shvate da je BiH nemoguća zemlja, te da nikada ne može biti muslimanska.

Ukazao je da se ovdje pokušao napraviti eksperiment koji je doveo do sadašnjeg stanja u BiH.

Smatra i da pokušavaju nešto da isceniraju poput Sene Uznunović, za koju kaže da je njihov sudija, jer je ranije bila njihova kandidat za pomoćnika ministra finansija, a tokom rata važan lanac funkcionisanja te zločinačke, fašističke agende koju SDA, predvođena Alijom Izetbegovićem, kasnije njegovim sinom Bakirom, pokazuje prema Srbima.

- To je jedna patološka mržnja. Oni ne vole ni ove iz SDS-a i PDP-a, ali su im korisni kao korisni idioti koji mogu da posluže da stvore neke svoje ciljeve - rekao je Dodik.

On je dodao i da SDA podržava kandidata SDS-a Branka Blanušu, te podsjetio na Bakirove izjave da SDS-u i PDP-u treba dati šansu.

Dodik smatra da bi na dnevnom redu svih trebalo da bude ono što je rečeno na Savjetu o bezbednosti, a to je da domaće političke snage, ako žele, dogovore neku moguću funkcionalnu BiH na bazi izvornog Dejtona, naglasivši da je on spreman za razgovor.

Ukoliko neće, Dodik je istakao da će to samo po sebi reći da BiH nije moguća.

Dodik je rekao da bi i za muslimane bilo korisno da naprave zajednicu za sebe jer bi tako počeli da rješavaju svoje probleme.

Ocijenio je i da se SDA nikada nije odrekla ambicije da nametne šerijat niti programa Islamske deklaracije, gdje piše da muslimani kada ovladaju većinom u nekoj zajednici, onda treba da nametnu šerijete. "To oni pokušavaju da urade u BiH", rekao je Dodik.

Dodao je da su u tome imali značajnu podršku ranijih administracija Amerike, ali da je sada to izgubljeno.

On je ocijenio i da su, da kada rušili zajedničku spoljnu politiku BiH, mislili da uspijevaju da ocrne Dodika na globalnom nivou, ali su na čudan način pomogli internacionalizaciji čitavog problema.

- Mi smo to naravno shvatili kao poruku i onda smo krenuli sami da gradimo naše spoljne političke kontakte koji nisu mali - istakao je Dodik.

Ponovio je da je jedini remetilački faktor za moguću BiH muslimaski nacionalizam i politički islam koji bi čitav prostor BiH htio ekskluzivno za sebe.

- Zato Republika Srpska smeta i zato pokušavaju da je neutrališu - zaključio je Dodik.