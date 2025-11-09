Peskov: Putin to nije naredio

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije dao uputstva za početak priprema za nuklearne testove, jer prvo mora da se utvrdi da li Rusija to treba da učini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsjednik nije dao nikakva uputstva za početak priprema. Moramo prvo da utvrdimo da li nam je to potrebno. To mora biti veoma ozbiljna, opravdana i pažljivo razmotrena odluka. Na tome će sada raditi naši stručnjaci", rekao je Peskov.

Komentarišući stav ruskog predsjednika o nuklearnim testovima, Peskov je dodao da Putin uvijek radi ono što misli.

"Rusija i Kina ne vrše testove nuklearnog oružja", naglasio je portparol Kremlja komentarišući izjave američkog predsjednika Donalda Trampa o američkim testovima nuklearnog naoružanja.