Logo
Large banner

Peskov: Putin to nije naredio

09.11.2025

13:15

Komentari:

0
Песков: Путин то није наредио
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije dao uputstva za početak priprema za nuklearne testove, jer prvo mora da se utvrdi da li Rusija to treba da učini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsjednik nije dao nikakva uputstva za početak priprema. Moramo prvo da utvrdimo da li nam je to potrebno. To mora biti veoma ozbiljna, opravdana i pažljivo razmotrena odluka. Na tome će sada raditi naši stručnjaci", rekao je Peskov.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Amerika će štititi ekonomsku stabilnost Mađarske

Komentarišući stav ruskog predsjednika o nuklearnim testovima, Peskov je dodao da Putin uvijek radi ono što misli.

"Rusija i Kina ne vrše testove nuklearnog oružja", naglasio je portparol Kremlja komentarišući izjave američkog predsjednika Donalda Trampa o američkim testovima nuklearnog naoružanja.

Podijeli:

Tagovi:

Dmitrij Peskov

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Орбан: Америка ће штитити економску стабилност Мађарске

Svijet

Orban: Amerika će štititi ekonomsku stabilnost Mađarske

2 h

0
Убио супругу испред цркве док је у наручју држала њихово најмлађе дијете

Svijet

Ubio suprugu ispred crkve dok je u naručju držala njihovo najmlađe dijete

3 h

0
Дјеца отрована у школи током приредбе, двоје завршило у болници

Svijet

Djeca otrovana u školi tokom priredbe, dvoje završilo u bolnici

3 h

0
Crna čokolada

Svijet

U centru grada otkrivena zaboravljena fabrika čokolade

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

15

56

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

15

49

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

15

44

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

15

41

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner