Napad u centru Zagreba: Više osoba pretuklo ženu i muškarca

Nepoznati počinioci su juče rano ujutro u centru Zagreba u Pierotijevoj ulici napali 34-godišnjakinju i 36-godišnjaka pa je žena tom prilikom teže povrijeđena, saopštila je zagrebačka policija u nedjelju.
Incident se dogodio u 5:45 sati, a prema do sada utvrđenom, u napadu je učestvovalo više nepoznatih počinilaca.
Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško povrijeđena noga, dok 36-godišnjak ima lakše povrede.
Kriminalističko istraživanje je u toku, navodi se u saopštenju.
