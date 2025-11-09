Logo
Tea Tairović hitno napustila aerodrom: Sa maramicom preko nosa odmah ušla u automobil

Telegraf

09.11.2025

13:31

Теа Таировић хитно напустила аеродром: Са марамицом преко носа одмах ушла у аутомобил

Pjevačica Tea Tairović sa suprugom Ivanom Vardajem ubrzano je napustila aerodrom po povratku sa nastupa, a paparaci su ih zatekli u neobičnoj situaciji.

Tea je tokom puta ka automobilu konstantno držala maramicu preko nosa, što je izazvalo sumnju da možda ima neku povredu, ali tačan razlog nije poznat.

djevojcica tuzna

Hronika

Došao kod prijatelja u kuću, pa napastvovao djevojčicu

Ivan Vardaj je sve vrijeme bio uz suprugu, grlio je dok su išli ka svom vozilu. Nakon što je spakovao kofere, par je ubrzano ušao u auto i otišao u nepoznatom pravcu.

Iako nisu otkrili razloge svoje užurbane pojave, jasno je da su željeli privatnost i izbjegavanje medijske pažnje nakon Teinog nastupa.

Tea Tairović

Pjevačica

