Отказане хиљаде путничких летова

Извор:
СРНА
09.11.2025
08:43
Коментари:0
Широм САД отказано је око 1.500 летова, а 7.000 је одгођено због недостатка особља у систему контроле лета усљед обуставе рада савезне администрације.
Федерална управа за ваздухопловство /ФАА/ саопштила је да постоје проблеми са особљем у контроли лета у 42 аеродромска торња и друга центра, што је довело до кашњења у најмање 12 великих америчких градова, укључујући Атланту, Њуарк, Сан Франциско, Чикаго и Њујорк.
Званичници авио-компанија упозоравају да је због кашњења готово немогуће заказивање и планирање многих летова и да ће функционисање система бити доведено у питање ако се проблеми са особљем погоршају.
Друштво
У Српској рођено 10 беба
ФАА је јуче наредила авио-компанијама да број летова током дана умање за четири одсто на 40 главних аеродрома. Смањења ће достићи шест одсто у уторак, а затим 10 одсто од 14. новембра.
Током рекордних 39 дана затварања америчке савезне администрације 13.000 контролора лета и 50.000 службеника за безбједносне провјере приморано је да ради без плата, због чега је све више изостанака са посла.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму