Logo
Large banner

Отказане хиљаде путничких летова

Извор:

СРНА

09.11.2025

08:43

Коментари:

0
Отказане хиљаде путничких летова
Фото: АТВ

Широм САД отказано је око 1.500 летова, а 7.000 је одгођено због недостатка особља у систему контроле лета усљед обуставе рада савезне администрације.

Федерална управа за ваздухопловство /ФАА/ саопштила је да постоје проблеми са особљем у контроли лета у 42 аеродромска торња и друга центра, што је довело до кашњења у најмање 12 великих америчких градова, укључујући Атланту, Њуарк, Сан Франциско, Чикаго и Њујорк.

Званичници авио-компанија упозоравају да је због кашњења готово немогуће заказивање и планирање многих летова и да ће функционисање система бити доведено у питање ако се проблеми са особљем погоршају.

ILU-BEBA-140925

Друштво

У Српској рођено 10 беба

ФАА је јуче наредила авио-компанијама да број летова током дана умање за четири одсто на 40 главних аеродрома. Смањења ће достићи шест одсто у уторак, а затим 10 одсто од 14. новембра.

Током рекордних 39 дана затварања америчке савезне администрације 13.000 контролора лета и 50.000 службеника за безбједносне провјере приморано је да ради без плата, због чега је све више изостанака са посла.

Подијели:

Тагови:

otkazani letovi

SAD

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

Свијет

У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

3 ч

0
На Филипинима евакуисано више од 100.000 људи, очекује се супер тајфун

Свијет

На Филипинима евакуисано више од 100.000 људи, очекује се супер тајфун

3 ч

0
Брод човјек море

Свијет

Потонуо брод близу Малезије, стотине људи воде се као нестали

3 ч

0
Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

Свијет

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner