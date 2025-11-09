Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

Kada većina ljudi kaže da ih je iznenadio odlazak partnera, skloni su da izostave očigledne probleme u svojim vezama. Možda su to bili oni koji su više puta varali, ignorisali partnerove vapaje za pomoć ili čak bili nasilni prema njima.

Postoje raskidi veza kod kojih nema znakova da nešto nije u redu sa vezom prije raskida. Rijetko, ali se događa – i kada se dogodi, svi oko njih se pitaju kako je to uopšte moglo da se desi. Evo suptilnih znakova da je vaš partner na ivici da vas ostavi.

Nikada se ne svađaju sa vama

Ako se ljudi raspravljaju, to vrlo često znači da im je prijatno da otvoreno razgovaraju sa partnerom. Međutim, ako se vaš partner nikada ni na šta ne žali, treba da budete oprezni. Normalni ljudi imaju stvari koje im smetaju. Osoba koja ne može da progovori kada je uznemirena biće ona koja će na kraju otići bez upozorenja.

To je poznato kao osoba koja "izbjegava sukob". Obično dolaze iz domova u kojima bi izražavanje zabrinutosti moglo da rezultira kaznom ili nasiljem. Problem je u tome što, ako se ne suočite sa problemima direktno, raskidi postaju neizbježni, jer ogorčenost koju osjećate postaje prevelika da biste je podnijeli.

"Ako namjeravate da volite sebe i svog partnera, onda morate ostati otvoreni za istinu o tome šta se među vama dešava. Ako pokušavate da se zaštitite ili izbjegavate razgovore, zatvorićete se kako biste izbjegli bol veze bez ljubavi", navodi psihološkinja Margaret Paul.

Imaju obrazac ponašanja

Stručnjakinja za veze Osiana Tepfenhart navodi da su muškarci koji su naglo prekidali izlaske i druženja često bili prvi koji bi raskinuli veze.

Studija Američkog psihosocijalnog udruženja (APA) iz 2021. godine o raskidima istraživala je povezanost između međuljudskih ciljeva i strategija raskida, otkrivši da je snažnija potreba za samopotvrđivanjem povezana sa većom verovatnoćom prekida prijateljstva, dok su oni koji su želeli da ostanu prijatelji ređe prijavljivali raskide ili distanciranje.

Niste im jedina opcija

Sve je popularniji trend izlaska sa ljudima koji vam se sviđaju – dok se ne pojavi neko "bolji". To je poznato kao "Monkey-branching" i često znači da ta osoba vara svog trenutnog partnera sa nekim novim, prema istraživanju APA-e.

Ljudi koji to rade stalno traže "nadogradnju" koja će zamijeniti njihovu trenutnu vezu. Njihova nova veza može biti sa bogatijom, poznatijom ili društveno "poželjnijom" osobom.

U svakom slučaju, njihov krajnji cilj je isti – izlaziti sa sve "boljim" partnerima dok ne dobiju ono što žele. Ponekad nikada ne prestanu. Ne vole nijednog od svojih partnera, već ih samo koriste.

Ako vas je partner prevario, pa se vratio tek kada ga je druga osoba ostavila – bježite. Raskinuće s vama čim pronađe sljedeću.

Imaju opsesiju očuvanjem svog ugleda

Znate li ko su najgori partneri? Oni kojima je uvijek potrebno priznanje drugih da bi se osjećali vrijedno. Stalno traže pohvale i divljenje.

Zanimljivo je da je ovo ključna osobina narcisa. Čim narcis osjeti da vas ima "u šaci", vaša pohvala mu više ništa ne znači. Takođe, skloni su da prvi odbace nekoga koga njihovi prijatelji ne odobravaju, da vas "sakriju" iz javnosti ili da vas pokušaju navući na svoju stranu.

"Imaju hijerarhijski način razmišljanja, što znači da svaku osobu ili predmet (a često su i veoma materijalistički nastrojeni) vrednuju po važnosti. Teško im je da povjeruju da im je iko ravan. Ova perspektiva duboko je ukorijenjena u njihovoj potrebi za divljenjem i statusom", objasnila je lajf kouč Meredit Dislej.

To su ljudi koji će iznenada odustati od veze kada želite da je učinite javnom ili da tražite veću posvećenost. Reći će da vas vole, ponašati se kao da je sve u redu, ali će svima drugima pričati da ih zlostavljate ili prisiljavate na predanost – i onda otići.

Nikada ne preuzimaju odgovornost

Možda to nećete primjetiti kod partnera dok se ne dogodi vama – ili zato što ste toliko dugo bili pod njihovim uticajem da mislite da je sve vaša krivica. Zato je pametno obratiti pažnju na to kako se vaš partner ponaša prema drugima.

"Emocionalno zanemarujući partneri rade te stvari jer su odrasli u porodicama koje su bile emotivno zatvorene i nisu naučili da prepoznaju, razumeju ili čitaju osećanja u sebi ili drugima. Ipak, nenamjerni efekat toga je erozija vašeg povjerenja u sebe i osjećaja sopstvene vrijednosti – koji su najdublji izraz onoga što jeste", objasnila je psihološkinja Jonice Vebb.

Da li su vam se hvalili kako odbijaju da plate nekome ko je radio za njih? Jeste li ih vidjeli kako povređuju druge da bi napredovali, a zatim vam rekli da su to "zaslužili"? Da li vam je to djelovalo pomalo čudno?

Ako počnete da primjećujete da ne preuzimaju odgovornost ili izbjegavaju da priznaju kada su oni problem – obratite pažnju. Ljudi često zaboravljaju da je nagli raskid veze zapravo način da se izbjegne odgovornost i prebaci krivica na drugog.