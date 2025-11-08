U ovoj zemlji sve više pucaju brakovi poslije 60. godine

U Grčkoj je sve više parova koji se, nakon što su čitav život proveli zajedno, odlučuju na razvod poslije 60. godine, pokazuju najnoviji podaci nacionalne statističke službe Elstat.

Kako se navodi, broj razvedenih muškaraca starosti između 60 i 64 godine u 2018. je iznosio 690, dok je broj razvedenih žena istih godina bio 386, prenosi Katimerini.

U 2024., međutim, broj muškaraca koji su se razveli u tom dobu porastao je na 1.026, a žena na 630.

Iako je broj takozvanih “razvoda sedokosih” u porastu, ukupan broj razvoda u Grčkoj ostaje gotovo nepromijenjen, pa je u 2018. iznosio 15.575, a 2024. ih je bilo 15.532.

Fenomen razvoda u starijim godinama nije ograničen samo na Grčku, navodi Katimerini.

Sličan porast se bilježi i u drugim zemljama, pošto se percepcija braka radikalno mijenja.

U SAD, Suzan L. Braun iz Nacionalnog centra za istraživanje porodice i braka, koja je i uvela termin “razvod sedokosih” u naučnu literaturu, ukazuje da se broj razvoda kod starijih od 50 udvostručio od 1990. do 2010. da bi se potom stabilizovao.

Sada se porast broja razvoda odnosi samo na osobe starije od 65 godina.

Braun veruje da je generacija bejbi bumera, ljudi rođenih otprilike između 1946. i 1964., glavni pokretač ove pojave, pošto su to isti ljudi koji su 70-ih godina prošlog vijeka pokrenuli talas razvoda u Americi.

Ona je zaključila da su se mnogi od pripadnika te generacije vjenčali po drugi, ili treći put, pa je i u tim brakovima veći procenat razvoda, navodi Katimerini.