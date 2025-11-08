Logo
Large banner

U ovoj zemlji sve više pucaju brakovi poslije 60. godine

08.11.2025

21:38

Komentari:

0
У овој земљи све више пуцају бракови послије 60. године

U Grčkoj je sve više parova koji se, nakon što su čitav život proveli zajedno, odlučuju na razvod poslije 60. godine, pokazuju najnoviji podaci nacionalne statističke službe Elstat.

Kako se navodi, broj razvedenih muškaraca starosti između 60 i 64 godine u 2018. je iznosio 690, dok je broj razvedenih žena istih godina bio 386, prenosi Katimerini.

U 2024., međutim, broj muškaraca koji su se razveli u tom dobu porastao je na 1.026, a žena na 630.

Iako je broj takozvanih “razvoda sedokosih” u porastu, ukupan broj razvoda u Grčkoj ostaje gotovo nepromijenjen, pa je u 2018. iznosio 15.575, a 2024. ih je bilo 15.532.

Fenomen razvoda u starijim godinama nije ograničen samo na Grčku, navodi Katimerini.

Sličan porast se bilježi i u drugim zemljama, pošto se percepcija braka radikalno mijenja.

U SAD, Suzan L. Braun iz Nacionalnog centra za istraživanje porodice i braka, koja je i uvela termin “razvod sedokosih” u naučnu literaturu, ukazuje da se broj razvoda kod starijih od 50 udvostručio od 1990. do 2010. da bi se potom stabilizovao.

Sada se porast broja razvoda odnosi samo na osobe starije od 65 godina.

Braun veruje da je generacija bejbi bumera, ljudi rođenih otprilike između 1946. i 1964., glavni pokretač ove pojave, pošto su to isti ljudi koji su 70-ih godina prošlog vijeka pokrenuli talas razvoda u Americi.

Ona je zaključila da su se mnogi od pripadnika te generacije vjenčali po drugi, ili treći put, pa je i u tim brakovima veći procenat razvoda, navodi Katimerini.

Podijeli:

Tagovi:

razvod

Grčka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Не занемарујте ово: 5 суптилних знакова да ће вас партнер оставити

Ljubav i seks

Ne zanemarujte ovo: 5 suptilnih znakova da će vas partner ostaviti

2 d

0
Најстарији брачни пар на свијету открио тајну вјечне љубави

Ljubav i seks

Najstariji bračni par na svijetu otkrio tajnu vječne ljubavi

2 d

0
Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

Ljubav i seks

Četiri znaka koja pokazuju da partner više nije zainteresovan za vezu

3 d

0
Љубав загрљај море

Ljubav i seks

Istraživanje pokazalo koji je idealan broj seksualnih partnera

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Raskomadana tijela Novaka i Ane pronađeni u kontejnerima

21

54

Đoković kakvog nikad nismo vid‌jeli

21

51

Da li će biti hapšenja? Oglasila se hrvatska policija o incidentu u Splitu

21

47

Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

21

44

Zatvoren aerodrom zbog neidentifikovanih letećih objekata

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner