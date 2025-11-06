Logo

Najstariji bračni par na svijetu otkrio tajnu vječne ljubavi

Ona

06.11.2025

18:32

Foto: Printscreen/Youtube/LongeviQuest

Lajl i Elinor Gitens iz Sjedinjenih Američkih Država zvanično su postali najstariji živi bračni par na svijetu, ali i najstariji bračni par ikada, prema zbirnim godinama supružnika.

On ima 108, a ona 107 godina, a zajedno broje 216 godina i 132 dana života.

Njihova priča počela je još 1941. godine, kada su se upoznali kao studenti na Univerzitetu Clark Atlanta. Lajl je tada igrao košarku, a Elinor je došla na utakmicu da bodri svoj tim – i tada se dogodio njihov prvi susret.

Već sljedeće godine su se vjenčali, uprkos tome što su znali da će Lajl biti mobilisan u Drugi svjetski rat. Datum vjenčanja – 4. jun 1942 – odabrali su prema njegovoj tromjesečnoj vojnoj dozvoli. Proslavili su 83 godine braka ove godine.

Njihov brak je ušao u istoriju i kao najduži brak živog para različitog pola.

Tokom rata, Lajl je služio u Italiji kao dio 92. pješadijske divizije američke vojske. U tom periodu, Elinor je već bila trudna s njihovim prvim djetetom i preselila se u Njujork, gdje je upoznala njegovu porodicu i radila u sektoru finansija u fabrici avionskih dijelova.

Komunikacija između supružnika opstajala je zahvaljujući pismima – koja su, nažalost, često bila cenzurisana od strane vojnih službenika.

Po završetku ratnih strahota, par se konačno ujedinio i započeo zajednički život u Njujorku. Dobijaju još dvoje djece – kćerke Anđelu i Ignei, dok je sin Lajl Rodžers rođen tokom rata.

Oboje su kasnije položili državni ispit i zaposlili se u javnom sektoru, ponosni što rade u istoj službi. Elinor je u 69. godini života završila doktorat iz urbanog obrazovanja na Univerzitetu Fordham.

Ostali su aktivni u alumni zajednici Univerziteta Clark Atlanta, a u poznim godinama, njihova ćerka Anđela preselila ih je u Majami, gde i danas žive u miru.

Kada su ih pitali koja je tajna njihovog gotovo bezvremenog braka, Elinor je jednostavno rekla: “Volimo se”.

Lajl je dodao: “Volim svoju ženu”.

Možda u toj rečenici i leži najveća tajna – jednostavna ljubav, negovana i čuvana decenijama, preko okeana, kroz ratove, promjene i godine, prenosi Ona.

