Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

Извор:
Б92
09.11.2025
11:22
Коментари:0
Новак Ђоковић је освајањем Атине, односно своје 101. титуле у каријери, дошао још ближе Роџеру Федереру на вјечној листи.
Ђоковићева 101. титула у каријери приближила га је Федереру, који је каријеру завршио са 103, подсјећа Б92.
Наравно, обојица су далеко од рекордера Џимија Конорса, који има 109. Ипак, Србин вјерује да кота "110" није недохватљива за њега.
- Титула ми је главни циљ где год да играм, то желим. За мање не знам нити желим да размишљам, да дозволим да размишљам о нечему мањем. Навикао сам себе. То је добра и можда мало лоша ствар у целој причи. Полуфинала, финала, то су изванредни резултати, али то није довољно. Да бих завршио у потпуности целину морам да држим трофеј у рукама - рекао је Новак.
Говорио је и о атмосфери и подршци породице током финала у којем је јуче савладао Италијана Лоренза Мусетија.
- Стефан има продоран глас, чујем га увек, син ми је, познајем његов глас и онда ми је лакше. Помаже ми све то. Подршка и њега и целе породице ми је много помогла. Он је играо изванредно и помоћ са трибина ми је била потребна. Ниво тениса је био висок, за све, па и за Циципаса који је дошао на терену, рекао је да се тенис игра због оваквих мечева. И да треба да будемо поносни, лепо је то чути од колеге - рекао је он.
Затим је говорио о повреди због које се повукао са АТП финала у Торину.
Тенис
Синер остаје без 2 милиона евра
- Нажалост, повреда рамена се погорошала после финала. Имао сам проблеме током турнира. Зато нисам хтео раније да донесем одлуку о Торину, да видим како ћу да реагујем. После меча од јуче, надао сам се да неће да буде упаљено, после меча није било добро. Морао сам да узмем јаке лекове да бих играо меч. Сада, када је ефекат опао, не очекујем да ће бити сјајне ствари са мојим раменом. Осетио сам да нема шансе да играм у Торину цео турнир и да играм жељени ниво тениса са најбољима. Морао бих у понедељак да играм први меч, није било довољно времена. Физички, нисам могао. Боли ме. То је АТП финале, нисам играо прошле године. Волим да играм у дворанама, имао сам много успеха ту, посебно на Завршним мастерсима. У Торину су навијачи сјајни. Позитивно је што је Мусети ту, може то да буде позитивно за њега. Има доста сјајних играча. Желим им све најбоље, надам се да ћу догодине иамти прилику да играм - поручио је Србин.
Најемотивнији дио обраћања десио се када је говорио о породици.
- Тако је, може да буде усамљено у свету тениса, такав је спорт. Ретко имаш прилику да је ту твоја породица, пријатељи, да сви будете заједно. Покушао сам то да искористим на најбољи начин. Дао сам им то задовољство да су долазили на мечеве. Неки су умало доживели срчане ударе, један од њих је мој отац. Рекао бих да се он можда навикао, али... Не може да издржи са свим тим емоцијама, тако да му данас нисам много помогао. Видели смо се после меча и изгледао је као да је он играо. Наравно да знам где су, где седе, имао сам можда мало додатног притиска и лепог осећаја уједно због тога - закључио је најбољи тенисер свих времена.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму