Pojavila se opasna bolest otporna na antibiotike, najugroženija djeca

Pedijatar dr Saša Milićević ističe da bakterija Pseudomonas aeruginosa može zahvatiti i djecu i odrasle, ali predstavlja poseban rizik za najmlađe, jer se simptomi često miješaju sa virusnim infekcijama ili infekcijama izazvanim Ešerihija koli, zbog čega je važno pravovremeno je otkriti analizom urina ili stolice.

"Pomenuta bakterija pseudomonas aeruginosa nije jako aktivna, ali može da izazove teške probleme. Najčešće se pronalazi u mokraćnim putevima i najčešći je uzročnik urinarne infekcije", kaže Milićević.

Kako se otrkiva

Simptomi, prema riječima pedijatra, na prvi pogled djeluju kao obična prehlada - malaksalost, loše opšte stanje, peckanje pri mokrenju i gubitak apetita - zbog čega roditelji često ne posumnjaju na Pseudomonas dok se stanje djeteta ne pogorša.

Važno je da se otkrije na vrijeme, a to se jedino može uraditi analizom urina, stolice, jer ima simptome koji su slični kao i kod drugih infekcija, kao što je, na primjer, Ešerihija koli", rekao je on.

Ono što bakteriju čini posebno opasnom jeste njen otpor na terapiju, zbog čega se rijetko povlači brzo, a liječenje mora biti precizno i uz obaveznu kontrolu nakon terapije.

"Analizom urinokulture jako je važno da se bakterija otkrije na vrijeme, nakon čega treba obavezno uraditi i preosetljivost na antibiotike, što se radi uz pomoć antibiograma. Ovde se radi o vrlo upornoj bakterijskoj infekciji, a koja je otporna na antibiotike, pa se zato preporučuje da se leči na vrijeme od sedam do deset dana, a poslije liječenja obavezna je ponovna analiza, kako bismo bili sigurni da bakterije u organizmu više nema", kaže doktor.

U ekstremnim slučajevima, ako se ne otkrije na vrijeme, pseudomonas može da pređe u krvotok. Tada se rizici uvećavaju.

"Ukoliko se ne dijagnostifikuje na vrijeme, nekada, gotovo rijetko, može da uđe u krv i izazove sepsu, kaže doktor.

Kako naglašava, tu dolazi do širenja infekcije po čitavom organizmu, što je momenat kada je ova bakterija najopasnija. S obzirom na to da se širi kontaktom i zadržava u vlažnim sredinama, pedijatar naglašava važnost higijene, posebno među djecom u istom domaćinstvu.

Zašto su djevojčice ugroženije

"Kupanje u istoj kadi u takvim situacijama treba svakako izbjegavati. Ukoliko ne možemo djecu da kupamo odvojeno, u odvojenim kadama, onda se savjetuje da se kada prije kupanja dobro ispere i opere, jer je higijena tada jako važna", rekao je.

Postoji i razlika u tome kako infekcija izgleda kod djevojčica i dječaka, zbog anatomije mokraćnih kanala.

"Kod devojčica mokraćni kanali su kraći, pa onda bakterija može da se proširi na gornje dijelove. Kod dječaka bakterija lakše prođe", ističe pedijatar.

Zbog toga su kod djevojčica komplikacije češće, ali u oba slučaja važi isto pravilo: terapija mora da bude precizna i praćena antibiogramom, piše Alo.