Više banjalučkih ulica danas ostaje bez struje

Izvor:

ATV

10.11.2025

07:43

Komentari:

Више бањалучких улица данас остаје без струје
Zbog najavljenih radova više ulica u Banjaluci danas ostaje bez električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Lauš i Pobrđe struje neće imati od 05:00 do 05:15, dok će dijelovi ulica Ada, Braće Kukrika, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 148-248, Koste Jarića, Veljka Mlađenovića, Veseli brijeg i Vida Nježića bez struje biti od 11:30 do 13:30 časova.

Od 09:00 do 12:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Dr Mladena Stojanovića, Knjaza Miloša br. 1-29, Pete kozarske brigade, Trive Amelice, Živojina Preradovića br. 26 i Lazarička.

Struje neće imati i dijelovi ulica Kralja Alfonsa XIII, Veselina Masleše, Ivana Franje Jukića i Srpska od 08:30 do 10:30, dok će Prve krajiške brigade N.O. br. 5, Jovana Jančića i Ognjena Price ostati od 10:30 do 11:30 časova.

Bulevar Srpske vojske struje neće imati od 09:00 do 14:00 časova, a dio ulice Ilije Garašanina od 09:00 do 11:00.

Bez struje će ostati i dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Davida Štrpca, Fruškogorska i Bitoljska od 09:00 do 14:00 časova, a Prvog krajiškog korpusa, Dr Mladena Stojanovića, Kralja Petra II i Petra Kočića od 09:00 do 12:00 časova.

