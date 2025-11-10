Logo
Trudnica pretučena nakon udesa: Napadač je pljunuo i udario u grudi

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

09:44

Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

Jeziv incident dogodio se u Čačku kada je trudnica u petom mjesecu, Ana S. (31), doživjela šokantan napad nakon saobraćajne nezgode u kojoj je, prema njenim riječima, vozač automobila marke "alfa romeo" prvo udario njen automobil, a zatim je fizički i verbalno napao.

Incident se dogodio u blizini skretanja za čačansku bolnicu, a Ana tvrdi da ju je napadač psovao, pljunuo i udario po grudima, iako je jasno bilo da je u drugom stanju. Nakon incidenta završila je u Urgentnom centru sa povredama vrata i u teškom psihičkom stanju.

НСРС

Republika Srpska

Sutra nastavak sjednice NSRS

- Vidio je da sam trudna i nemoćna… Pljunuo me je i nasrnuo na mene. Od straha i šoka jedva sam disala - ispričala je Ana za RINU.

Ekipom Hitne pomoći prevezena je u bolnicu, a policija je, kako tvrdi, nasilnika privela tek dan kasnije – bez određivanja zadržavanja.

- Niko nije stao da mi pomogne. Vidjeli su da plačem, tresla sam se, a svi su samo prošli - dodala je potresena Čačanka.

