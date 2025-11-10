Nakon 101. titule: Đoković od danas četvrti na svijetu

Novak Đoković je napravio još jedan značajan korak na ATP rang listi poslije trijumfova u Atini. Srpski as je u subotu podigao pehar u OAKA Areni, savladavši u finalu Italijana Lorenza Muzetija, čime je došao do svoje 101. titule u karijeri.

Ovaj uspjeh donio mu i dodatnih 250 bodova, što ga je pomerilo za jedno mjesto više na ATP listi, tako da je od danas četvrti na svijetu sa ukupno 4.830 bodova.

Na vrhu liste takođe je došlo do promjena. Nakon što su skinuti bodovi osvojeni na prošlogodišnjem Završnom mastersu, Karlos Alkaras se vratio na prvo mjesto, dok je Janik Siner sada opet broj dva. Španac i Italijan u Torinu nastavljaju borbu za završetak sezone. Pobeda u prvom kolu grupne faze Alkarazu je donijela 200 bodova, dok mu je za ukupnu titulu potrebno još 250. Ipak, Siner tek danas izlazi na teren.

Tenis Đoković u igri za preuzimanje čuvenog hotela

Treće mjesto pripalo je Aleksandru Zverevu, dok je peto zauzeo Ben Šelton, a Tejlor Fric je pao na šestu poziciju. Među najboljih deset nalaze se još Aleks de Minor, Feliks Ože-Alijasim, Lorenco Muzeti i Džek Drejper.

Od srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je napredovao za dva mjesta i sada je 52. na svijetu, Hamad Međedović je spao na 83., dok je Laslo Đere na 99. poziciji.