Đoković u igri za preuzimanje čuvenog hotela

10.11.2025

08:30

Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Od maja naredne godine grad - hotel Sveti Stefan mogao bi ponovo da otvori svoja vrata, a prema nezvaničnim informacijama, menadžersku palicu mogao bi da preuzme svjetski teniski as Novak Đoković.

Ova mogućnost sve je izvjesnija nakon sastanka koji je nedavno održan u Vladi Crne Gore.

Kako saznaje RTV Budva, sastanak je na inicijativu Vlade održan prošlog utorka, a prisustvovali su predstavnici kompanija Adriatic Properties, koja trenutno gazduje kompleksom Sveti Stefan, Hoteli Stefan AD i HTP Miločer.

Prema navodima izvora, dogovoreno je da Đoković, kao predstavnik hotelskog lanca Aman, preuzme većinski paket akcija, što bi omogućilo ponovno otvaranje prestižnog turističkog kompleksa nakon pet godina.

Zvanična potvrda ove informacije za sada nije stigla, ali izvori navode da bi detalji mogli biti poznati uskoro, dok se pripreme za otvaranje planiraju za maj naredne godine.

Da podsjetimo, Aman Resorts je luksuzni hotelski lanac osnovan 1988. godine, poznat po ekskluzivnim, intimnim odmaralištima na najljepšim svjetskim lokacijama - od Balija i Tajlanda do Crne Gore i Švajcarske.

Brend se ističe minimalističkim dizajnom, vrhunskom uslugom i filozofijom privatnosti i mira. Hoteli su uglavnom manji, s ograničenim brojem apartmana, što gostima pruža osećaj privatnog utočišta, prenosi Kamatica.

