Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

Telegraf

09.11.2025

15:41

Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Srpski teniser Novak Đoković još jednom je pokazao da su godine samo broj i uspeo da osvoji još jedan turnir u svojoj bogatoj karijeri.

Sada je najbolji teniser svih vremena trijumfovao u Atini poslije pobjede u finalu nad Lorencom Musetijem - 2:1.

Ipak, koliko nekim ljudima u svijetu smetaju Đokovićevi uspjesi, govori i poruka američkog novinara Rikija Dajmona, koji je osuo drvlje i kamenje po Novaku, sve zato što je otkazao turnir u Torinu.

Каран и Додик у Теслићу

Republika Srpska

Karan: Vjera, crkva i srpski narod su jedno

"Đoković tjera Musetija da igra u Atini bez ikakvog razloga. Tjera ga da se troši dok je povrijeđen i uništava mu šanse da uradi bilo šta u Torinu. Uz to, remeti raspored grupa poslije pvlačenja. To je tipičan Đokovićev potez", napisao je Riki Dajmon, prenosi "Telegraf".

Zasmetao je Amerikancu, koji je i ranije imao osude prema najboljem teniseru svih vremena, to što je Đoković odlučio da igra turnir koji kao direktor organizuje njegov mlađi brat i što je pokušao da se domogne 101. trofeja u karijeri.

Novak Đoković

Lorenco Museti

Atina

