Nekima i besplatna: Smanjili cijene drva za pojedine kategorije

Izvor:

RTS

09.11.2025

15:13

Komentari:

0
Некима и бесплатна: Смањили цијене дрва за поједине категорије

Komercijalni direktor "Srbijašuma" Aleksandar Šalipur rekao je danas da je u tom preduzeću kubik drva 50 odsto jeftiniji i košta 5.269 dinara sa PDV-om, a u okviru državnih mjera podrške građanima.

Od septembra do marta najugroženija domaćinstva kubik drva mogu kupiti po cijeni i od 2.900 dinara sa PDV-om.

Šalipur je naveo da građani kod njih mogu da kupe pojedinačno do 15 metara kubnih ogrevnog drveta, a u okviru povlašćenih cijena, do 10 metara kubnih.

Интернет рутер

Nauka i tehnologija

Najčešći razlozi zbog kojih internet sporo radi: Evo kako da ga ubrzate

Prva kategorija povlašćenih su svi penzioneri, invalidi, učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice nastradalih učesnika rata, kojima je cijena umanjena za oko 15 odsto, i iznosi 4.478 dinara za jedan metar kubni, prenosi Radio televizija Srbije (RTS).

Druga kategorija su socijalno ugrožene kategorije stanovništva, odnosno primaoci socijalnih davanja i za njih cijena jednog metra kubnog ogrevnog drveta na kamionskom putu košta 2.900 dinara sa PDV-om.

U trećoj kategoriji su građani koji drvo dobijaju besplatno i tu se radi o socijalno najugroženijim porodicama, prema spiskovima koji se dobijaju u saradnji sa centrima za socijalni rad u lokalnim upravama.

Теслић-посјета

Gradovi i opštine

Dodik sa građanima u šetnji Teslićem

Što se tiče procedure za kupovinu u "Srbijašumama", Šalipur je naveo da su na sajtu preduzeća istaknuti brojevi telefona kol-centra u generalnoj direkciji u Beogradu, kao i svih šumskih uprava i šumskih gazdinstava širom Srbije, putem kojih građani mogu dobiti uputstva.

