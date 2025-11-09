Nekima i besplatna: Smanjili cijene drva za pojedine kategorije

Komercijalni direktor "Srbijašuma" Aleksandar Šalipur rekao je danas da je u tom preduzeću kubik drva 50 odsto jeftiniji i košta 5.269 dinara sa PDV-om, a u okviru državnih mjera podrške građanima.

Od septembra do marta najugroženija domaćinstva kubik drva mogu kupiti po cijeni i od 2.900 dinara sa PDV-om.

Šalipur je naveo da građani kod njih mogu da kupe pojedinačno do 15 metara kubnih ogrevnog drveta, a u okviru povlašćenih cijena, do 10 metara kubnih.

Prva kategorija povlašćenih su svi penzioneri, invalidi, učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice nastradalih učesnika rata, kojima je cijena umanjena za oko 15 odsto, i iznosi 4.478 dinara za jedan metar kubni, prenosi Radio televizija Srbije (RTS).

Druga kategorija su socijalno ugrožene kategorije stanovništva, odnosno primaoci socijalnih davanja i za njih cijena jednog metra kubnog ogrevnog drveta na kamionskom putu košta 2.900 dinara sa PDV-om.

U trećoj kategoriji su građani koji drvo dobijaju besplatno i tu se radi o socijalno najugroženijim porodicama, prema spiskovima koji se dobijaju u saradnji sa centrima za socijalni rad u lokalnim upravama.

Što se tiče procedure za kupovinu u "Srbijašumama", Šalipur je naveo da su na sajtu preduzeća istaknuti brojevi telefona kol-centra u generalnoj direkciji u Beogradu, kao i svih šumskih uprava i šumskih gazdinstava širom Srbije, putem kojih građani mogu dobiti uputstva.