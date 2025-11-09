Ukrajina ostaje ključna tema u rusko-američkom dijalogu, ali završetak sukoba nije moguć bez uzimanja u obzir ruskih interesa, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ističući da je spreman za direktne kontakte sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

- Državni sekretar Marko Rubio i ja razumijemo potrebu za redovnom komunikacijom. To je važno za razgovor o ukrajinskom pitanju i unapređenje bilateralne agende. Zato komuniciramo telefonom i spremni smo da održimo sastanke lično kada je to potrebno - rekao je Lavrov u intervjuu za RIA Novosti.

Svijet Fico: Slovačka protiv korištenja zamrznutih ruskih sredstava za finansiranje Ukrajine

On je ponovio da je završetak sukoba u Ukrajini nemoguć bez rješavanja njegovih uzroka, i uzimanja u obzir ruskih interesa.

- Po našem mišljenju, okončanje sukoba je nemoguće bez uzimanja u obzir ruskih interesa i iskorenjivanja njegovih osnovnih uzroka - kazao je Lavrov.

Naglasio je da je pitanje vlasništva nad poluostrvom Krim za rusku stranu zatvoreno.

- Što se tiče Krima i Sevastopolja, stanovnici poluostrva su iskoristili svoje pravo na samoopredjeljenje na referendumu još u martu 2014. godine, na kome su glasali za ponovno ujedinjenje sa Rusijom - istakao je on.

Region Pupovac: Sankcionisati odgovorne za širenje govora mržnje i podsticanja na nasilje

Lavrov je kazao i da Rusija ne otkriva sve detalje svojih razgovora sa SAD o ukrajinskom pitanju.

- Iz očiglednih razloga, ne otkrivamo sve detalje naših razgovora sa američkom stranom o ukrajinskom pitanju, iako kada mediji objavljuju otvorene lažne informacije, prirodno dajemo odgovarajuće komentare - rekao je Lavrov, u odgovoru na pitanje da li je američka administracija naznačila spremnost da de jure prizna Krim kao rusku teritoriju, u okviru mirovnog plana za Ukrajinu.

Lavrov je dodao da rusko-američka diskusija o ukrajinskom pitanju obuhvata širok spektar tema i nije ograničena na jedan aspekt.

- Diskusija obuhvata širok spektar tema i nije ograničena na jedan aspekt. Iako upravo tako neki novinari i stručnjaci pokušavaju da "prikažu" pregovore, što je u osnovi netačno - zaključio je Lavrov.

Fudbal Novi skandal u srpskom fudbalu: Napadnut sudija!

Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su glavni saveznici Rusije njene oružane snage – armija, flota i Vazdušno-kosmičke snage, ističući da one garantuju bezbejdnost i nezavisnost zemlje u uslovima globalnih izazova.

U intervjuu za televiziju Zvezda, Lavrov je podsjetio na čuvenu izreku ruskog cara Aleksandra III da Rusija ima samo dva saveznika – armiju i flotu, dodajući da u savremeno doba treba dodati i Vazdušno-kosmičke snage.

- Često se prisjećamo da Rusija i dalje ima dva saveznika – armiju i flotu, ali, bez sumnje, treba dodati i Vazdušno-kosmičke snage - rekao je on u intervjuu televiziji Zvezda.

Šef ruske diplomatije naglasio je da u savremenom geopolitičkom kontekstu Rusija vodi borbu za pravedniji svjetski poredak, u kome nijedna država ne bi mogla samostalno da diktira uslove drugima.

Društvo Prognoza za narednu sedmicu: Evo kada se očekuje snijeg

- Saveznik Rusije u radu na demokratizaciji međunarodnih odnosa jeste i kompanija "Rosoboroneksport", kao i sve one kompanije koje preko našeg glavnog posrednika isporučuju svoje proizvode na svetska tržišta - istakao je Lavrov.

On je dodao da izvoz ruskog oružja ima značajan uticaj na poziciju Rusije u globalnoj politici i diplomatiji, uključujući i pregovore na najvišem nivou.