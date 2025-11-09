Logo
Sutra svježije sa kišom

09.11.2025

14:09

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

Oblačno sa kišom i svježije vrijeme očekuje se sutra na istoku Republike Srpske i Federacije BiH.

Uz rijeke i po kotlinama u Krajini biće magle ili niske oblačnosti. Poslije podne i uveče padavine će slabiti i postepeno prestati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Каран у Теслићу

Gradovi i opštine

Dodik i Karan u Tesliću

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i pojačana bura.

Najniža temperatura vazduha od pet do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od tri, a maksimalna dnevna od osam do 12, na jugu do 15, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, a slaba kiša registrovana je na području Hercegovine, u centralnim i istočnim krajevima.

илу-вода-чаша-09112025

Zdravlje

Koliko čaša vode treba dnevno da popiju muškarci, a koliko žene?

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Prijedor i Srbac sedam, Novi Grad i Sarajevo osam, Doboj i Kneževo devet, Banjaluka, Mrkonjić Grad, Šipovo, Han Pijesak, Srebrenica, Kalinovik i Čemerno 10, Foča, Ribnik i Tuzla 11, Bijeljina, Višegrad, Sokolac i Gacko 12, Zenica 13, Trebinje, Bileća i Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

