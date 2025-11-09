Logo
Preminuo Radoman Kanjevac

Izvor:

Tanjug

09.11.2025

14:51

Foto: Pixabay

Srpski pjesnik i novinar Radoman Kanjevac preminuo je u ned‌jelju u 65. godini, potvrđeno je Tan‌jugu u Radio Beogradu.

Kanjevac je od 1982. do 1985. godine bio glavni i odgovorni urednik Studentskog radio programa Indeks 202, nakon čega je od 1985. do 1989. na Radio Beogradu uređivao emisije "Prodor", "Niko kao ja" i "To je samo rock'n'roll".

Od maja 1989. obavljao je funkciju urednika televizije OK, iz koje je kasnije nastao Treći kanal RTS-a.

Kanjevac je pisao tekstove za grupu Galija, a u antologiji jugoslovenske rok poezije Petra Janjatovića ''Pesme brata i jedinstva'' nalazi se 12 njegovih pjesama, prenosi Tan‌jug.

Radoman Kanjevac dobitnik je mnogih nagrada, među kojima su Nagrada ''Radoje Domanović'', Nagrada ''Zlatni beočug'' za trajni doprinos kulturi Beograda, ''Zlatne tačke'', ''Dimitrije Davidović'', ''Zlatna Nika'', ''Pečat Narodnog pozorišta'' i druge.

