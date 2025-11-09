Svinjokolj je počeo: U ovom dijelu je meso jeftinije nego lani

Iako početak novembra u Bosni i Hercegovini donosi sunčano i neuobičajeno toplo vrijeme, s dolaskom nižih temperatura region tradicionalno ulazi u period svinjokolja, a ove godine cijene svinjskog mesa će u nekim dijelovima biti nešto niže nego lani.

Iz Mesnice Šišović potvrdili su za Fenu kako će ovogodišnje cijene svinjskog mesa biti nešto niže u odnosu na prošlu sezonu zbog čega očekuju veću potražnju.

"Cijena polovice svinjskog mesa ove će godine biti niža nego lani. Dok je prošle godine iznosila oko 7 KM po kilogramu, ove sezone kretaće se oko 6,45 KM/kg. Dobra je ponuda svinja i svinjskog mesa, tako da će cijene biti nešto povoljnije nego prošle godine", naveli su spomenute mesnice.

Istakli su kako sezona još nije započela punim intenzitetom jer su temperature i dalje visoke, no prvi talas prodaje već počinje u krajevima poput Tomislavgrada, Livna i Kupresa, gdje svinjokolj tradicionalno počinje ranije.

"Nadam se da će biti veća potražnja za svinjskim mesom, jer su ostale vrste, pogotovo junetina, značajno poskupjele, tako da mislim da dosta ljudi odlučuje na tradicionalni svinjokolj, iako sve više ljudi kupuje gotovu robu, istranširanu samo kod kuće vrše soljenje i sušenje", kažu mesari.

Domaće ispred uvoznog

Problem bi, kako navode, mogao predstavljati uvoz jeftinijeg mesa, koji se već najavljuje, ali kupci u Hercegovini i dalje najčešće biraju domaće proizvode.

"Kupci se, kad je svinjokolj u pitanju, uvijek odlučuju za domaće meso. U Rakitnu i Tomislavgradu farme su pune i nude vrhunsku robu. Spremni smo za sezonu i vjerujemo da će biti uspješna, bez pojave svinjske kuge. Cijene udarnih artikala, poput pancete i buta, takođe su povoljnije nego lani", poručili su.

Više posla i za veterinare

Za vrijeme svinjokolja više posla imaju i veterinarske stanice. Iz Veterinarske stanice Mostar navode da se u tom periodu obavlja analiza mesa na trihinelozu, pri čemu se donosi uzorak dijafragme.

Cijena pregleda mesa na trihinelu iznosi 15 KM po uzorku i nepromijenjena je posljednje tri godine, kazali su, dodavši da je broj svinja posljednjih godina u padu, posebno otkako se u susjednim državama pojavila afrička svinjska kuga.

Uprkos izazovima, mesari i veterinari optimistično najavljuju novu sezonu svinjokolja, uz očekivanje da će domaće meso, zbog kvaliteta i svježine, i ove godine imati prednost pred uvoznim.