Otvoren šesti Sajam "Plodovi sela malih proizvođača"

Izvor:

ATV

08.11.2025

19:43

Različite vrste meda, sokovi, namazi, pekmezi, tradicionalne rukotvorine, prirodna kozmetika,različite čokolade, ima ih vjerovali ili ne i sa čvarcima- sve se to može pronaći u Delta planetu, na Sajmu plodovi sela malih proizvođača.

Dijana Subotić jedan je od izlagača i ovogodišnji dobitnik zlatne medalje za kvalitet za proizvode pod etiketom "Carska ljeska". Učešće na sajmu i nagrade, kaže, mnogo joj znače.

Iza svakog domaćeg brenda stoje vrijedni ljudi i njihov, često dugogodišnji rad. Cilj Sajma je da se obezbijedi mjesto gdje će makar na nekoliko dana potrošači biti u prilici da degustiraju i kupe prave domaće proizvode, prepoznaju kvalitet i postanu stalne mušterije, kažu organizatori sajma.

U Srpskoj ima više hiljada malih proizvođača, a lokalni sajmovi su odlična prilika da se stupi u kontakt sa njima. Goran Bursać, pomoćnik resornog ministra koji je i otvorio sajam, naglašava da Ministarstvo pruža podršku na mnogo načina, ne samo učešćem na sajmovima, već i podrškom proizvodnji.

Sajam plodovi sela malih proizvođača biće otvoren i narednog vikenda od 9 ujutro do 9 uveče. Prava prilika koju svakako ne bi trebalo propustiti, da se uživa u prije svega zdravim, tradicionalnim, a opet autentičnim, domaćim ukusima i mirisima.

