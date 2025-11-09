Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

Izvor:
Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića, zajedno s njim i njihovom djecom, nedavno je započela novu fazu života preseljenjem iz Srbije u Grčku.
Novak je u subotu osvojio ATP turnir u Atini, gdje je u finalu pobijedio Italijana Lorenca Musetija. Nakon toga, očekuje ih zasluženi odmor, jer trenutno uživaju u životu bez većih briga.
Za Jelenu nije uvijek bilo tako. Jednom prilikom, otvorila se o teškim danima, pričajući o odrastanju koje je bilo teško. Kako je otkrila, dolazi iz bogate porodice, ali su joj roditelji iznenada doživjeli finansijski krah.
Pričala je Jelena o teškim danima, a prenio je "Helo". Roditelji su joj kroz cijeli život bili najveća podrška.
"Moja porodica je bila dobrostojeća, pa smo bankrotirali, snalazili smo se, sve smo proživjeli. Na mišiće moje mame, s ogromnom voljom, željom i snagom koju moja sestra i ja imamo, ono što ona nije imala, obje smo otišle da studiramo u inostranstvu", ispričala je jednom prilikom Jelena.
Otac i majka Đokovićeve supruge ne vole se eksponirati u javnosti, a Jelena je jednom prilikom rekla da joj je majka Vera veliki uzor.
"Vjerujem da žene stiču mnoge kvalitete gledajući svoje roditelje, posebno svoje majke. Moja majka je rano rodila mene i sestru, odgajala nas i stalno radila. Ništa joj nije bilo teško, borila se kao vrag da nam osigura kvalitetan život i obrazovanje, u veoma teškim uslovima", rekla je Jelena.
Bilo je priče i o očevoj ulozi u porodici.
"Najljepše od svega je što sam u ocu vidjela odobravanje i jačanje te majčine lavlje osobine. Zbog takvih roditelja, moja sestra i ja pokušavamo da budemo samostalne. Ne čekamo da nam išta padne u krilo, već se borimo za to. Savjetovala bih i drugim mladim ženama da se svim srcem bore za ono u šta vjeruju", poručila je ona.
S Novakom Đokovićem je u braku od 2014. godine, a u njihovoj vezi bilo je i teških dana. Jelena se prisjećala kako je to išlo nakon što su se preselili u Monte Karlo.
"Tri godine od početka naše veze došli smo do prekretnice. Odlučili smo se za zajednički život, ali, u Monaku je bilo teško pronaći posao. Sve je tamo 'zatvoreno', ali, ja sam se slučajno zaposlila u jednoj naftnoj kompaniji. Radila sam tamo godinu dana i to je za našu vezu bila nemoguća misija. U jednom trenutku Novak mi je rekao da tako više ne možemo funkcionisati", ispričala je.
Za "Svet" se prisjetila se Jelena kako su izgledali počeci veze.
"Još dok sam studirala, tačno sam znala kada sam slobodna i kada mu se mogu posvetiti. No, na poslu sam provodila dane u kancelariji i naša veza je došla na iskušenje. Zato smo počeli tražiti drugo rješenje", rekla je Jelena Đoković.
Posao kojem se kasnije posvetila je vođenje fondacije Novaka Đokovića, a tu je i porodica, koja Novaka zajedno prati dok ide dalje u svojoj velikoj karijeri na terenu.
