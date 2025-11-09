Logo
Mlada naučnica iz Srpca krenula tragom vuka

SRNA

09.11.2025

15:18

Драгана Шњегота, научница из Српца
Foto: Srna

U Srpcu je promovisana naučna monografija “Genetika vuka BiH” autora Dragane Šnjegote, koja predstavlja prvo istraživanje ovih životinja na području BiH.

Ova knjiga, čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, ne predstavlja samo naučno djelo, nego priču o upornosti, terenskom radu, hiljadama pređenih kilometara i radoznalosti mlade naučnice iz Srpca koja je odlučila da krene tragom vuka.

Složen svijet vuka

U monografiji je prikazan složen svijet ove vrste, njen genetički identitet, način života i odnos sa čovjekom, ali i upozoreno na prijetnje s kojima se vuk danas suočava.

Ova knjiga nastala je kao plod saradnje sa brojnim naučnicima i institucijama iz regiona i Evrope – od Novog Sada, Ljubljane i Gdanjska, do Švedske, Gruzije i Velike Britanije.

Šnjegota, koja je profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, rekla je da je u monografiji opisano njeno desetogodišnje istraživanja, kao i njenih kolega iz cijele Evrope, tokom kojeg je rađena genetička karakterizacija vuka iz BiH.

Ona je dodala da je u knjizi opisano generalno stanje u vezi sa populacijom vuka u Evropi, kao i koji su to možda najveći problemi sa kojima se vuk suočava.

Manji stepen zaštite

Šnjegota je rekla da se od prošle godine, kada je ova knjiga izašla iz štampe, promijenio stepen zakonitosti zaštite vuka na području EU, pa je od kategorije strogo zaštićene vrste prešao u malo manji stepen zaštite.

“Sredinom prošlog vijeka populacije su bile uništene u potpunosti, osim na Balkanu. Imali smo situaciju da u Evropi i u određenim zemljama nemamo nijednu jedinku”, navela je Šnjegota.

Ona smatra da su njena istraživanja, kao prva takva o vuku, izuzetno važna, jer se bez genetičkih podataka ne može znati kakav je status neke vrste.

“Ako jednog dana dođemo do toga da kreiramo neke zakone u vezi sa zaštitom vuka, informacije iz knjige mogu da pomognu u kreiranju tih dokumenta”, navela je Šnjegota.

Ona je rekla da je stanište ovih životinja u BiH većinski u brdsko-planinskim područjima i da ga nema u ravničarskim područjima uz rijeku Savu, piše Srna.

vukovi

vuk

Srbac

nauka

