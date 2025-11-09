Karan: Vjera, crkva i srpski narod su jedno

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan rekao je da su vjera, Srpska pravoslavna crkva i srpski narod jedno i da se to jedinstvo i danas pokazuje.

"Kroz istoriju, kada su svi htjeli da naude i unište srpski narod, uništavali su zapravo srpske crkve. Vjera i narod su danas jedno i to smo spoznali. I zato je kroz cijelu istoriju SPC bila čuvar srpskog naroda, a srpski narod čuvar SPC", rekao je Karan nakon što je sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom obišao parohijski dom u izgradnji u Tesliću.

Društvo Ponovo dolazi 20 stepeni - meteorolozi objavili i kada

On je istakao da se danas u Spomen-hramu Presvete Trojice u Tesliću poklonio pred spomen-pločom sa imenima 550 srpskih boraca koji su život dali za Republiku Srpsku.

Karan je naglasio da je jedina formula opstanka srpskog naroda i njegovog sveukupnog identiteta vjera i SPC, te podsjetio kako je toku Odbrambeno-otadžbinskog rata uništeno na stotinu crkvenih objekata, parohijskih domova, crkava, manastira.

Ekonomija Mljekari prijete blokadom granica: Nema viška

Dalibor Panić je u ime Građevinskog odbora izrazio zadovoljstvo što su danas bili prilici da dočekaju visoku delegaciju i upoznaju je o samo objektu koji se gradi u porti hrama, ali i o tome kako je jedna generacija ljudi braneći 150 kilometara linije oko Teslića uspjela da sačuva ovaj grad.

"Mi se nalazimo na Trgu Srpskih boraca, gdje je opet generacija prije nas izgradila ovaj veličanstveni objekat. Naša obaveza je da sagradimo ovaj objekat u porti hrama. I u ime Građevinskog odbora zahvaljujem Dodiku za veličanstvenu pomoć koju je pomenuo danas", rekao je Panić.