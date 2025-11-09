Logo
Najčešći razlozi zbog kojih internet sporo radi: Evo kako da ga ubrzate

Izvor:

B92

09.11.2025

15:00

Најчешћи разлози због којих интернет споро ради: Ево како да га убрзате
Foto: Pixabay

Ništa gore od sporog interneta - evo pet najčešćih razloga zbog kojih se ovo dešava, i kako da ih popravite.

Zagušenje mreže

Zamislite mrežu kao autoput – ako je previše vozila na putu, sve staje. Isto važi i za internet. Kada previše uređaja koristi istu mrežu istovremeno, protok podataka postaje usporen, pa se javljaju kašnjenja i prekidi. Najjednostavnije rešenje je da izbjegavate korišćenje interneta u “špicu” ili da pređete na jači paket kod provajdera koji ima manje zagušenja.

Programi “u pozadini”

Često nismo ni svesni da aplikacije ili ažuriranja u pozadini koriste internet. Dok vi pokušavate da otvorite stranicu, sistem možda preuzima nove verzije softvera ili šalje podatke u oblak. Redovno provjeravajte aktivne procese i zatvarajte one koje ne koristite, kako biste oslobodili propusni opseg za ono što vam je stvarno važno.

Namjerno graničenje provajdera

Neki provajderi svjesno ograničavaju brzinu interneta korisnicima koji su prešli određeni limit potrošnje, ili u trenucima gužve na mreži. Ako vam se čini da vam brzina interneta opada čim počnete da strimujete ili preuzimate velike fajlove, možda ste žrtva “throttlinga”. U nekim slučajevima, korišćenje VPN servisa može pomoći jer maskira vašu IP adresu i otežava provajderu da vas uspori.

Virusi i zlonamjerni softveri

Malver i virusi ne samo da usporavaju računar već i troše internet. Neki od njih neprimjetno šalju i primaju podatke u pozadini, dok drugi mogu zaraziti i sam ruter, izazivajući dodatne probleme s vezom. Koristite pouzdan antivirus program i redovno skenirajte sistem – to nije samo pitanje bezbednosti, već i performansi.

Neispravan ili zastario ruter

Ako ste sve prethodno provjerili, a internet je i dalje spor, možda je problem u ruteru. Stari uređaji često ne podržavaju novije tehnologije i standarde brzine, ili im je potrebno ažuriranje firmvera. Ako je ruter već godinama s vama, vjerovatno je vrijeme za zamenu – noviji modeli donose stabilniju konekciju i brži prenos podataka.

internet

ruter

