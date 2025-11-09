Logo
Ponovo dolazi 20 stepeni - meteorolozi objavili i kada

Izvor:

ATV

09.11.2025

15:27

Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Danas, a uglavnom od noći na ponedjeljak (10.11), slijedi novi talas padavina sa juga, najavljuju bh. meteorolozi.

Padavine će tokom noći i veći dio ponedjeljka zahvatiti južne, jugoistočne, istočne, sjeveroistočne te djelimično centralne krajeve BiH.

mlijeko

Ekonomija

Mljekari prijete blokadom granica: Nema viška

Kiša, a na planinama iznad 1.900 metara nadmorske visine susnježica i snijeg. Prognozirana količina padavina 7 do 20, na jugu lokalno do 35 milimetara, objavio je u nedjelju, 9. novembra BH Meteo.

Kako su naveli, na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru uglavnom suvo, malo kiše moguće samo ponegdje.

"Prestanak padavina posvuda u večernjim satima ponedjeljka uz djelimično razvedravanje. Od utorka (11.11.) stabilizacija vremena uz hladna jutra i ugodno tople dane. U utorak ujutro i prijepodne većinom magla ili niska oblačnost koja bi se razišla tokom dana i kasnije poslijepodne bi bilo većinom sunčano", poručili su.

Od srijede (12.11.) do subote (15.11.) očekuje nas sunčano vrijeme.

Драгана Шњегота

Gradovi i opštine

Mlada naučnica iz Srpca krenula tragom vuka

"Ujutro lokalno mraz, po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost koja se lokalno može zadržati veći dio dana. Dnevna temperatura narednih dana u postepenom porastu i prema kraju sljedeće sedmice bi mogla dostizati lokalno do oko 20 stepeni Celzijusa. Jutra hladna uz temperature većinom oko nule, malo toplije na jugu. Za vikend se očekuje porast oblačnosti uz lokalno moguće padavine", zaključili su.

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

