Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

Izvor:

Agencije

09.11.2025

15:44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Državljanin Bosne i Hercegovine, M.P. (21), sa prebivalištem u Nikšiću, uhapšen je juče nakon što je granična policija pronašla pušku u ilegalnom posjedu u vozilu kojim je upravljao.

U saopštenju se dodaje da su nikšićki granični policajci juče, u mjestu Počekovići, kontrolisali M. P. (21), koji je upravljao vozilom nikšićkih registarskih oznaka.

"Prilikom pregleda vozila pronađena je puška marke zastava M48 sa integrisanim red dot nišanom marke Vorteks, zatvarač od puške, i kutija sa 12 komada pripadajuće municije, u ilegalnom posjedu. Nakon prikupljenog obavještenja od ovog lica, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se M. P. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", ističe se u saopštenju.

UP je dodao da će danas, zajedno sa krivičnim prijavama, biti doveden vršiocu dužnosti tužioca radi dalje nadležnosti.

