Logo
Large banner

Uzgojili glavicu kupusa tešku 57 kilograma - VIDEO

Izvor:

anadolija

09.11.2025

18:22

Komentari:

0
Узгојили главицу купуса од 57 килограма
Foto: HILMI TUNAHAN KARAKAYA/ANADOLIJA

Proizvodnja kupusa tradicija je u mnogim krajevima svijeta, a ovo povrće najbolje uspijeva u umjerenim, prohladnim i vlažnim klimama, sa idealnim temperaturama između 15 i 18 stepeni.

U svijetu, uzgojem kupusa najuspješnije se bave ratari u Njemačkoj, Poljskoj, dijelovima Rusije, sjevernim državama SAD.

Додик са супругом погинулог борца

Republika Srpska

Da Vas nije: Dodiku prišla udovica palog borca sa jasnom porukom

Dok najveće glavice proizvedene u BiH ne prelaze 7, a one u Srbiji dostižu i preko 12 kilograma, u plodnoj Pasinlerskoj dolini u turskom gradu Erzurumu uzgojena je glavica kupusa teška nevjerovatnih 57 kilograma, prenijeli su brojni mediji.

I neke druge glavice uzgojene na ovom lokalitetu bile su teške skoro 50 kilograma. Riječ je o domaćem sjemenu, koje ratari ne miješaju sa uvoznim i koje će, kako poručuju, sačuvati i za sljedeću sezonu.

Naime, u pomenutoj dolini koriste sjeme koje potiče još od njihovih djedova, staro više od 100 godina. Sami ga uzgajaju i čuvaju, otkrivajući da je u tome tajna kvaliteta njihovog kupusa.

Cilj proizvođača glavice kupusa od 57 kilograma je da, u dogledno vrijeme, uzgoji kupus težak 80 kilograma te, ako ga zdravlje posluži, i glavicu od 100 kilograma.

Срђан Ђоковић слави Новакову титулу

Tenis

Srđan Đoković uz čuveni hit i tri prsta burno proslavio Novakovu titulu

Podsjetimo, najveća i najteža glavica kupusa na svijetu težila je 62,7 kilograma, a proizvedena je na Aljasci, u avgustu 2012. godine.

Najveća glavica kupusa uzgojena na ovim prostorima, težila je 12,5 kilograma, a proizvedena je u Futogu, 2021. godine.

U Fojnici je prije 3 godine uzgojena glavica kupusa teška 6,8 kilograma.

Podijeli:

Tagovi:

kupus

Turska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Алексеј Долги

Svijet

Snimljen trenutak smrti ruskog biznismena

2 h

0
Светислав Благојевић Фрња

Auto-moto

Svetislav zbog saobraćajnih kazni morao da promijeni ishranu

2 h

0
Пад хеликоптера у Дагестану

Svijet

Srušio se helikopter sa ruskim vojnim zvaničnicima - pet mrtvih

2 h

0
Јована Јеремић доживјела срчани удар

Scena

Jovana Jeremić doživjela srčani udar

3 h

0

Više iz rubrike

Опрез: Ове ствари никако не смијете радити док траје ретроградни Меркур

Zanimljivosti

Oprez: Ove stvari nikako ne smijete raditi dok traje retrogradni Merkur

6 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Astrolozi: Tri horoskopska znaka od ned‌jelje čeka osjetno bolji život

10 h

0
Djeca, roditelji

Zanimljivosti

Najzahtjevniji roditelji rađaju se u ova tri horoskopska znaka

11 h

0
Висибаба

Zanimljivosti

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

19

32

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

19

28

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

19

24

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

19

20

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner