Uzgojili glavicu kupusa tešku 57 kilograma - VIDEO

Proizvodnja kupusa tradicija je u mnogim krajevima svijeta, a ovo povrće najbolje uspijeva u umjerenim, prohladnim i vlažnim klimama, sa idealnim temperaturama između 15 i 18 stepeni.

U svijetu, uzgojem kupusa najuspješnije se bave ratari u Njemačkoj, Poljskoj, dijelovima Rusije, sjevernim državama SAD.

Dok najveće glavice proizvedene u BiH ne prelaze 7, a one u Srbiji dostižu i preko 12 kilograma, u plodnoj Pasinlerskoj dolini u turskom gradu Erzurumu uzgojena je glavica kupusa teška nevjerovatnih 57 kilograma, prenijeli su brojni mediji.

I neke druge glavice uzgojene na ovom lokalitetu bile su teške skoro 50 kilograma. Riječ je o domaćem sjemenu, koje ratari ne miješaju sa uvoznim i koje će, kako poručuju, sačuvati i za sljedeću sezonu.

Naime, u pomenutoj dolini koriste sjeme koje potiče još od njihovih djedova, staro više od 100 godina. Sami ga uzgajaju i čuvaju, otkrivajući da je u tome tajna kvaliteta njihovog kupusa.

Cilj proizvođača glavice kupusa od 57 kilograma je da, u dogledno vrijeme, uzgoji kupus težak 80 kilograma te, ako ga zdravlje posluži, i glavicu od 100 kilograma.

Podsjetimo, najveća i najteža glavica kupusa na svijetu težila je 62,7 kilograma, a proizvedena je na Aljasci, u avgustu 2012. godine.

Najveća glavica kupusa uzgojena na ovim prostorima, težila je 12,5 kilograma, a proizvedena je u Futogu, 2021. godine.

U Fojnici je prije 3 godine uzgojena glavica kupusa teška 6,8 kilograma.