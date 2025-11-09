Srđan Đoković uz čuveni hit i tri prsta burno proslavio Novakovu titulu

Novak Đoković osvojio je svoju 101. titulu u karijeri pobjedom nad Lorencem Musetijem (2:1) u Atini, a njegov otac Srđan Đoković emotivno je proslavio trijumf u loži dvorane "OAKA“, pjevajući i podižući tri prsta.

Nakon tri sata vrhunskog tenisa i velike borbe u finalu, Novak Đoković je podigao pehar na turniru u Atini, koji je nosio i poseban emotivni naboj za njegovu porodicu — direktor takmičenja bio je Đorđe Đoković, a u publici su ga bodrili otac Srđan, majka Dijana i članovi tima.

Svijet Snimljen trenutak smrti ruskog biznismena

U trenutku kada je Novak osvojio posljednji poen, kamera je uhvatila Srđana Đokovića kako uz osmijeh i suze radosnice pjeva pjesmu “Jedna zemlja – jedan tim”, a zatim podigao tri prsta, što je izazvalo ovacije među prisutnim navijačima u dvorani.

Đoković je do 101. trofeja došao pobjedom nad Musetijem rezultatom 2:1 u setovima (6:3, 6:7, 6:4), u meču koji je trajao nešto više od tri sata.

Auto-moto Svetislav zbog saobraćajnih kazni morao da promijeni ishranu

Time je osvojio svoju drugu titulu u 2025. godini, poslije trijumfa u Ženevi, i potvrdio da ostaje na vrhu svjetskog tenisa.

Na putu do finala, Novak je savladao Alehandra Tabila, Nuna Boržeša i Janika Hanfmana, ne izgubivši nijedan set do odlučujuće borbe.