Elektrane u Stanarima jedna od najuspješnijih kompanija

Izvor:

SRNA

09.11.2025

18:07

Додик у Станарима
Foto: ATV / Biljana Stokić

Kompanija "Elektrane" u Stanarima je jedna od najprofitabilnijih i najmodernijih uspješno rukovođenih termoelektrana na ovom prostoru, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je napomenuo da je riječ o najvećoj investiciji na prostoru bivše Jugoslavije u ovoj oblasti i da mu je čast što su vlasnici kompanije imali hrabrosti da u nestabilnim vremenima donesu važnu poslovnu odluku koja je rezultirala činjenicom da je ovo danas uspješan poslovni energetski subjekt.

Додик са супругом погинулог борца

Republika Srpska

Da Vas nije: Dodiku prišla udovica palog borca sa jasnom porukom

"Oni su za Republiku Srpsku nacionalno bogatstvo, jer se bore da obezbijede ekonomsku stabilnost", rekao je Dodik novinarima poslije sastanaka sa upravom kompanije kojem je prisustvovao i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan.

Prema njegovim riječima, kompanija je preporodila i ovaj kraj, proizvodnja je organizovana, stabilna, a ulaže se i u lokalnu zajednicu.

Istakao je značaj uspjeha da se napravi veoma složen kompleks u čemu je učestvovala i Republika Srpska.

"Nisu se zaustavili na tome, izgradili su hidroelektranu Ulog od 35 megavata i sunčanu elektranu kod Bileće 60 megavata", dodao je Dodik.

Срђан Ђоковић слави Новакову титулу

Tenis

Srđan Đoković uz čuveni hit i tri prsta burno proslavio Novakovu titulu

On je dodao da je u razgovoru čuo da se povećavaju potrebe za energijom i da će to biti sve izraženije u budućnosti.

Zahvalio je upravi i naglasio da će se potruditi da se ljudima koji su to radili narednom periodu dodijele najviša republička odlikovanja.

Ministar Karan je rekao da je ovo sjajno preduzeće dokaz u kojem smjeru obrazovanje i tehnološke inovacije treba usmjeriti. "Ovakve kompanije ne mogu bez novih obrazovanih mladih ljudi, digitalno obrazovanih", rekao je Karan.

On je dodao da kod njih treba stvarati preduzetnički duh jer upravo takvi ljudi u spoju sa investitorima i privredom stvaraju ovakva sjajna preduzeća.

Direktor kompanije "Elektrane" Aleksandar Milić rekao je da već 10 godina uz podršku Vlade Republike Srpske uspijevaju da opstanu i ostanu na ovom području.

Zapošljavaju 1.200 ljudi mahom iz Stanara i dobojske regije, a planiraju, kako je naveo, da tu ostanu još dugo i da se razvijaju.

Godišnja proizvodnja je oko dva miliona megavat sati, a ulaganja se mjere u desetinama miliona evra svake godine.

"Ova godina je bila malo jača, pa se išlo i do 100 miliona evra ulaganja u proizvodne kapacitete, opremu, mehanizaciju i sve što treba za proces od kopanja uglja do proozvodnje struje", rekao je Milić.

Milorad Dodik

Siniša Karan

Stanari

