Karan: Organizovani napadi da se sruši Srpska traju tri decenije

Organizovani napadi kako bi se srušila Republika Srpska traju od 1995. godine, a odnose se na to da joj se oduzmu nadležnosti čemu se republička vlast suprotstavlja, rekao je danas u Tesliću profesor ustavnog prava Siniša Karan.

"Htjeli su da nas unište", istakao je Karan u razgovoru sa građanima u Tesliću.

On je napomenuo da su visoki predstavnici donijeli 913 odluka i da je sve i jedna bila protiv Srpske, kao i da je oduzeto i nametnuto 166 zakona.

Podsjetio je i na program "pet plus dva" koji je podrazumijevao oduzimanje imovine i predaju NATO paktu, da Brčko distrikt presiječe Republiku Srpsku, oduzimanje UIO da ekonomski unište Srpsku, a da je vladavina prava značila da se prizna da su Srbi genocidan narod.

"Mi smo se branili na način da smo rekli da ne damo svetinju koja se zove Republika Srpska", istakao je Karan.

Ukazao je da se Srpska ekonomski stabilizovala i da ima snažne institucije koje ih sprečavaju da sve to padne, te da su zbog toga radili na rušenju Milorada Dodika.

On je dodao da ih najviše boli Aneks 4, odnosno Ustav BiH koji nije dirnut.

"Zato se borimo za izvorni Dejton jer on nam drži snagu", dodao je on.

BiH nema imovinu, ona pripada entitetima

BiH nema imovinu, Dejtonski sporazum i veliki broj aneksa decidno prepoznaju imovinu entiteta, rekao je profesor ustavnog prava Siniša Karan.

"Najbolji dokaz toga je aneks o graničnoj liniji koji definiše graničnu liniju i imovinu kao takvu entiteti prihvataju kao vlasnici", rekao je Karan novinarima.

On je dodao da je sukcesija je nešto drugo, a najbolji primjer je zakon o privatizaciji koji je nedvosmisleno pokazao da je imovina isključivo Republike Srpske.