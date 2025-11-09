Logo
Large banner

Karan: Organizovani napadi da se sruši Srpska traju tri decenije

Izvor:

SRNA

09.11.2025

16:06

Komentari:

0
Синиша Каран
Foto: ATV / Biljana Stokić

Organizovani napadi kako bi se srušila Republika Srpska traju od 1995. godine, a odnose se na to da joj se oduzmu nadležnosti čemu se republička vlast suprotstavlja, rekao je danas u Tesliću profesor ustavnog prava Siniša Karan.

"Htjeli su da nas unište", istakao je Karan u razgovoru sa građanima u Tesliću.

On je napomenuo da su visoki predstavnici donijeli 913 odluka i da je sve i jedna bila protiv Srpske, kao i da je oduzeto i nametnuto 166 zakona.

Напад на судију у Београду

Fudbal

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

Podsjetio je i na program "pet plus dva" koji je podrazumijevao oduzimanje imovine i predaju NATO paktu, da Brčko distrikt presiječe Republiku Srpsku, oduzimanje UIO da ekonomski unište Srpsku, a da je vladavina prava značila da se prizna da su Srbi genocidan narod.

"Mi smo se branili na način da smo rekli da ne damo svetinju koja se zove Republika Srpska", istakao je Karan.

Ukazao je da se Srpska ekonomski stabilizovala i da ima snažne institucije koje ih sprečavaju da sve to padne, te da su zbog toga radili na rušenju Milorada Dodika.

јелена

Scena

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

On je dodao da ih najviše boli Aneks 4, odnosno Ustav BiH koji nije dirnut.

"Zato se borimo za izvorni Dejton jer on nam drži snagu", dodao je on.

BiH nema imovinu, ona pripada entitetima

BiH nema imovinu, Dejtonski sporazum i veliki broj aneksa decidno prepoznaju imovinu entiteta, rekao je profesor ustavnog prava Siniša Karan.

"Najbolji dokaz toga je aneks o graničnoj liniji koji definiše graničnu liniju i imovinu kao takvu entiteti prihvataju kao vlasnici", rekao je Karan novinarima.

On je dodao da je sukcesija je nešto drugo, a najbolji primjer je zakon o privatizaciji koji je nedvosmisleno pokazao da je imovina isključivo Republike Srpske.

Podijeli:

Tag:

Siniša Karan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Svijet

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

4 h

1
Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Hronika

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

4 h

0
Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Tenis

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

4 h

0
Каран и Додик у Теслићу

Republika Srpska

Karan: Vjera, crkva i srpski narod su jedno

4 h

2

Više iz rubrike

Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

Republika Srpska

Cvijanović: SNSD je tim, Republika Srpska naša kuća, a sloboda naša politika

4 h

0
Каран и Додик у Теслићу

Republika Srpska

Karan: Vjera, crkva i srpski narod su jedno

4 h

2
Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

Republika Srpska

Matijašević: Podržavamo kandidaturu Siniše Karana za predsjednika Srpske

5 h

1
Ђокић: Избором Синише Карана биће настављена политика заштите Српске

Republika Srpska

Đokić: Izborom Siniše Karana biće nastavljena politika zaštite Srpske

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

19

32

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

19

28

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

19

24

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

19

20

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner