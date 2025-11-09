Cvijanović: SNSD je tim, Republika Srpska naša kuća, a sloboda naša politika

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su srpski narod i SNSD danas na istom zadatku - mirna, stabilna, prosperitetna Republika Srpska koja vjeruje u sebe.

"I dok učestvujemo u ovoj nametnutoj predizbornoj kampanji za nametnute izbore, do kojih se došlo zloupotrebom Ustava BiH, jedna stvar je jasna. Samo SNSD ima kapacitet da, stojeći rame uz rame, zajedno nastupaju predsjednik, kandidat za predsjednika i v.d. predsjednika Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je to zbog toga što je SNSD tim, Republika Srpska naša kuća, a sloboda naša politika.

"Uvijek smo se dobro razumjeli sa našim narodom. I danas, prolazeći kroz ovaj period u zemlji koja je paralizovana nedemokratskim stranim intervencijama, ali i mržnjom političkog Sarajeva, naš narod i SNSD su na istom zadatku - mirna, stabilna, prosperitetna Republika Srpska koja vjeruje u sebe. Pobijediće Srpska", objavila je Cvijanovićeva na Iksu.