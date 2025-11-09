Logo
Large banner

Cvijanović: SNSD je tim, Republika Srpska naša kuća, a sloboda naša politika

Izvor:

ATV

09.11.2025

15:35

Komentari:

0
Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su srpski narod i SNSD danas na istom zadatku - mirna, stabilna, prosperitetna Republika Srpska koja vjeruje u sebe.

"I dok učestvujemo u ovoj nametnutoj predizbornoj kampanji za nametnute izbore, do kojih se došlo zloupotrebom Ustava BiH, jedna stvar je jasna. Samo SNSD ima kapacitet da, stojeći rame uz rame, zajedno nastupaju predsjednik, kandidat za predsjednika i v.d. predsjednika Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je to zbog toga što je SNSD tim, Republika Srpska naša kuća, a sloboda naša politika.

"Uvijek smo se dobro razumjeli sa našim narodom. I danas, prolazeći kroz ovaj period u zemlji koja je paralizovana nedemokratskim stranim intervencijama, ali i mržnjom političkog Sarajeva, naš narod i SNSD su na istom zadatku - mirna, stabilna, prosperitetna Republika Srpska koja vjeruje u sebe. Pobijediće Srpska", objavila je Cvijanovićeva na Iksu.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Željka Cvijanović

Siniša Karan

SNSD

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каран и Додик у Теслићу

Republika Srpska

Karan: Vjera, crkva i srpski narod su jedno

34 min

0
Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

Republika Srpska

Matijašević: Podržavamo kandidaturu Siniše Karana za predsjednika Srpske

1 h

0
Ђокић: Избором Синише Карана биће настављена политика заштите Српске

Republika Srpska

Đokić: Izborom Siniše Karana biće nastavljena politika zaštite Srpske

2 h

1
''СНСД неће учествовати ни у каквим расправама о имовини''

Republika Srpska

''SNSD neće učestvovati ni u kakvim raspravama o imovini''

2 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

15

56

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

15

49

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

15

44

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

15

41

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner