Preminuo poznati filmski reditelj

Poznati novozelandski filmski reditelj Li Tamahori, u Srbiji najpoznatiji po filmu "Bili smo ponosni ratnici", preminuo je poslije duge borbe sa Parkinsonovom bolešću, preneo je 1news.co.nz.

Tamahori, koji je imao 75 godina, preminuo je mirno u svom domu, okružen najbližom porodicom.

U saopštenju Tamahorijeve porodice navedeno je da je umro okružen svojom dugogodišnjom partnerkom Džastin, voljenom djecom Semom, Maksom, Mekom i Taneom, snajama Kejsi (koja je trudna) i Meri, svojom dragom unukom Korom Li i porodicom.

„Njegovo nasljeđe živi kroz njegovu porodicu, njegove unuke, svakog filmskog stvaraoca kojeg je inspirisao, svaku granicu koju je pomjerio i svaku priču koju je ispričao svojim genijalnim okom i iskrenim srcem“, navodi se u saopštenju porodice.

„Harizmatičan vođa i snažan umjetnički duh, Li je bio šampion maorske umjetnosti, i na ekranu i iza kamere.“

U aprilu je reditelj govorio o svom zdravstvenom stanju za Whakaata Māori, rekavši: „Mentalno, još uvijek imam sve u glavi.“

Tamahori (Ngāti Porou) ostvario je uspješnu karijeru u Holivudu i Evropi, uglavnom zahvaljujući ogromnom uspehu svog prvog dugometražnog filma Once Were Warriors („Jednom su bili ratnici“), koji je objavljen 1994. godine.

Ovaj snažan i potresan film, zasnovan na knjizi Alana Dafa, pokrenuo je nacionalnu debatu zbog prikaza porodičnog nasilja u jednoj urbanoj maorskoj porodici u Ouklendu.

Globalni uspjeh projekta lansirao je i karijere glumaca Temuere Morisona (Džejk „The Muss“), Rene Oven (Džejkove supruge Bet) i Klifa Kurtisa (ujak Buli).

Tamahori je kasnije režirao niz blokbastera, uključujući Džejms Bond film Die Another Day (2002), The Edge (1997) sa Entonijem Hopkinsom i Next (2007) sa Nikolasom Kejdžom.

Novozelanđanin je takođe režirao i epizodu kultne serije The Sopranos.

Tamahori je rođen u Velingtonu 1950. godine i započeo je karijeru kao komercijalni umjetnik i fotograf, prije nego što se krajem 1970-ih pridružio filmskoj industriji kao tonski asistent.

Kasnije je deceniju proveo režirajući međunarodno nagrađivane reklame, prije nego što je debitovo dugometražnim filmom Once Were Warriors.

Film je stekao svjetsku slavu i dugi niz godina ostao najgledaniji novozelandski film svih vremena. Do danas se nalazi na četvrtom mjestu najuspješnijih novozelandskih filmova, sa zaradom od 6,8 miliona dolara (iza filmova filmova Hunt for the Wilderpeople, Boy i The World’s Fastest Indian).

Once Were Warriors osvojio je nagradu za najbolji film na međunarodnim festivalima u Durbanu, Montrealu, na Novozelandskim filmskim i televizijskim nagradama i u Roterdamu. Časopis Time uvrstio ga je među deset najboljih filmova godine.

Tamahori je ponovo sarađivao sa Morisonom 2016. na filmu Mahana, o dvije porodice koje se bore za prevlast u industriji šišanja ovaca.

Reditelj je nakratko dospio u centar skandala 2006. godine, kada je uhapšen u Los Anđelesu jer je navodno ponudio seksualne usluge policajcu u civilu, dok je bio obučen u žensku odjeću. Na kraju je osuđen na tri godine uslovne kazne i 15 dana društveno korisnog rada, uključujući čišćenje ulica Holivuda.

Govoreći ranije ove godine za Whakaata Māori, Tamahori je rekao da je incident bio velika vijest na Novom Zelandu, ali da nije imao većeg uticaja na njegovu karijeru.

„Tamo nikoga nije bilo briga, samo ovdje. To je bilo rano doba internet divljaštva. Ali, znaš, kako prostreš – tako ležiš.“

Njegov posljednji dugometražni film bio je TThe Convert, koji je objavljen u martu prošle godine.

Porodica, prijatelji i kolege mogli su da mu odaju počast u nedjelju, 9. novembra, u Te Mahurehure Marae u Pojnt Ševalijeu, Ouklend, od 10.30 časova i tokom cijelog dana.

Posle sahrane (tangihanga), Tamahori će biti odvezen u Te Tairaviti, gdje će mu bliska porodica i prijatelji prirediti posljednji, privatni oproštaj.

