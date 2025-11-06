Otvoren konkurs za Đurđevdanski festival 2026.

Organizacioni tim Đurđevdanskog festivala objavio je Javni poziv za kompozicije i izvođače 32. Đurđevdanskog festivala dječije pjesme, koji će se održati u maju 2026. godine.

Uslov za prijavu za izvođače:

Na konkurs za izvođače, prema propozicijama Festivala, mogu se prijaviti djeca u dobi od 8 do 12 godina. Tim Festivala će mladim interpretatorima, koji prođu konkurs dodijeliti odgovarajaće kompozicije, snimiti pjesmu, obezbijediti prateću plesnu grupu i koreografiju na finalnoj večeri.

Djecu prijavljuju roditelji, a pored prijave koja se šalje putem elektronske pošte potrebno je poslati i amaterski video-snimak izvođenja bilo koje pop ili dječije pjesme.

Mlade interpretatore mogu predložiti i autori kompozicija koji svoje autorske pjesme kandiduju za najbolju dječiju kompoziciju 2026. godine.

Uslov za prijavu za autore i komozicije:

Osnovni kriterijum za kompozitore je da pjesma nije već izvođena ili zvanično objavljena.

Festival će najbolje plasiranim kompozitorima i izvođačima obezbijediti vrijedne nagrade, a svim autorima odabranih kompozicija biće isplaćen honorar.

Sve uslove i formulare za prijave izvođači i kompozitori mogu pronaći na zvaničnom sajtu festivala: djeca.rtrs.tv

Prijave se šalju na mejl adresu: djurdjevdanskifestival@gmail.com

Kao i svake godine, prestižnu nagradu "Jadranka Stojaković" dobiće najbolje rangirana kompozicija uz pomoć glasova šestočlanog žirija.