Otvoren konkurs za Đurđevdanski festival 2026.

06.11.2025
Organizacioni tim Đurđevdanskog festivala objavio je Javni poziv za kompozicije i izvođače 32. Đurđevdanskog festivala dječije pjesme, koji će se održati u maju 2026. godine.
Uslov za prijavu za izvođače:
Na konkurs za izvođače, prema propozicijama Festivala, mogu se prijaviti djeca u dobi od 8 do 12 godina. Tim Festivala će mladim interpretatorima, koji prođu konkurs dodijeliti odgovarajaće kompozicije, snimiti pjesmu, obezbijediti prateću plesnu grupu i koreografiju na finalnoj večeri.
Djecu prijavljuju roditelji, a pored prijave koja se šalje putem elektronske pošte potrebno je poslati i amaterski video-snimak izvođenja bilo koje pop ili dječije pjesme.
Mlade interpretatore mogu predložiti i autori kompozicija koji svoje autorske pjesme kandiduju za najbolju dječiju kompoziciju 2026. godine.
Uslov za prijavu za autore i komozicije:
Osnovni kriterijum za kompozitore je da pjesma nije već izvođena ili zvanično objavljena.
Festival će najbolje plasiranim kompozitorima i izvođačima obezbijediti vrijedne nagrade, a svim autorima odabranih kompozicija biće isplaćen honorar.
Sve uslove i formulare za prijave izvođači i kompozitori mogu pronaći na zvaničnom sajtu festivala: djeca.rtrs.tv
Prijave se šalju na mejl adresu: djurdjevdanskifestival@gmail.com
Kao i svake godine, prestižnu nagradu "Jadranka Stojaković" dobiće najbolje rangirana kompozicija uz pomoć glasova šestočlanog žirija.
