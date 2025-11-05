Otvoren Veliki egipatski muzej: Prvi put od otkrića izložena cijela Tutankamonova grobnica

Egipat je u subotu otvorio dugo odlagani Veliki egipatski muzej, najveći muzej na svijetu posvećen drevnoj civilizaciji.

Muzej koji se nalazi u blizini piramida i Sfinge u Gizi, nastajao je dvije decenije i prikazuje preko 50.000 artefakata koji detaljno prikazuju život u starom Egiptu.

Ceremoniji otvaranja, u egipatskoj prestonici, prisustvovali su svjetski lideri, uključujući monarhe, šefove država i vlada, a egipatski predsjednik je poručio da je ovo izuzetan događaj u istoriji ljudske kulture i civilizacije.

Muzej se nalazi na platou Giza, nedaleko od Kaira, gdje se nalaze čuvene tri piramide i Sfinga. Više od 50.000 artefakata izloženo je u najvećem arheološkom muzeju posvećenom egipatskoj civilizaciji.

Muzej će prikazati cijelu kolekciju blaga iz grobnice čuvenog kralja Tutankamona prvi put od njenog otkrića 1922. godine.

''Zašto je ovaj muzej toliko važan i svi čekaju otvaranje? Zbog Tutankamona. A takođe, to je najveći muzej na svijetu. Ovaj muzej zaista čini da svi predmeti budu živi, a nalazi se u sjenci velike piramide Keopsa. Egipat će mnogo dobiti otvaranjem ovog muzeja'', izjavio je egiptolog i bivši egipatski ministar za antikvitete Zahi Havas, prenosi RTRS.

Prošle godine, muzej je otvorio 12 galerija za javnost, ali nakon ovog velikog otvaranja, najcjenjeniji artefakt u zemlji će konačno biti izložen: pozlaćeni kovčeg kralja Tutankamona.

Kovčeg je prošao kroz osmomjesečni proces restauracije, prvi put otkako je grobnica otkrivena prije više od 100 godina. Egipat se nada da će njegov novi muzej privući više turista i oživjeti industriju koja je teško pogođena COVID-om, regionalnom nestabilnošću i ekonomskim padom.

Egipat se nada da će neuporediva kolekcija i blago velikog muzeja donijeti milione turista i priliv novca jednoj od najvećih arapskih svjetskih ekonomija.

Muzej, koji je građen dvije decenije, centralni je dio vladinih napora da podstakne egipatsku turističku industriju i unese novac u problematičnu ekonomiju.

Predsjednik Abdel-Fatah el-Sisi napisao je na društvenim mrežama da će muzej „spojiti genije drevnih i kreativnost modernih Egipćana, unapređujući svjetsku kulturu i umjetnost.

''Danas, dok zajedno slavimo otvaranje Velikog egipatskog muzeja, pišemo novo poglavlje u istoriji sadašnjosti i budućnosti, u priči ove drevne nacije. Ovo je najveći muzej na svijetu posvećen jednoj civilizaciji, egipatskoj civilizaciji, čiji glamur i gracioznost nikada ne blijede. Ova slavna građevina nije samo dom za čuvanje dragocjenih relikvija, već živo svjedočanstvo genijalnosti Egipćana'', naglasio je El Sisi.

Muzej se prostire na skoro 500.000 kvadratnih metara. Njegov centralni dio je kompletna kolekcija kralja Tutankamona – oko 5.992 djela – uključujući njegovu kultnu zlatnu masku i dva kovčega. Ova neprocjenjiva kolekcija biće izložena zajedno prvi put od otkrića njegove grobnice 1922. godine.

''Svi artefakti u muzeju su izloženi uz pomoć najsavremenije tehnologije kako bi posjetiocima pružili još impresivnije iskustvo. Prvi kovčeg kralja Kufua je izložen kao kompletan, a drugi kralja Kufua će kustosi sastaviti pred posjetiocima. Ovo nećete vidjeti nigdje u svijetu'', istakla je Eisa Zidan, generalna direktorka Konzervatorskih projekata, Veliki egipatski muzej.

Očekuje se da će muzej godišnje privući pet miliona posjetilaca. To bi ga svrstalo među najpopularnije muzeje na svijetu. U poređenju sa tim, pariski Luvr je 2024. godine privukao 8,7 miliona, Britanski muzej 6,5 miliona, a Metropoliten muzej umetnosti u Njujorku 5,7 miliona.