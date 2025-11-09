Logo
Large banner

Cvijanović: Sramno ćutanje Evropske unije

Izvor:

SRNA

09.11.2025

16:10

Komentari:

0
Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najoštrije je osudila posljednje napade na Srbe u Splitu i Zagrebu i ukazala da je sramno što Evropska unija ćuti povodom ovakvih incidenata koji se dešavaju u državi koja je njena punopravna članica.

Na pitanje Srne da prokomentariše govor mržnje, uvrede i zastrašivanje kojem je izložen srpski narod u Hrvatskoj, Cvijanović je odgovorila da ustaški pokliči i parole su, očigledno, ne samo recidivi mračne prošlosti, već i sadašnjost sa kojom Hrvatska odbija da se suoči.

"Ova država je dužna da zaštiti Srbe koji su od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj postali obespravljena manjinska zajednica i meta za napade ekstremista", poručila je Cvijanović.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Hrvatska

napadi na Srbe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Organizovani napadi da se sruši Srpska traju tri decenije

3 h

0
Напад на судију у Београду

Fudbal

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

3 h

0
Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Scena

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

3 h

2
Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Svijet

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

4 h

1

Više iz rubrike

Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Region

Pupovac: Sankcionisati odgovorne za širenje govora mržnje i podsticanja na nasilje

5 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Napad u centru Zagreba: Više osoba pretuklo ženu i muškarca

6 h

0
Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

Region

Požar zahvatio industrijski kompleks kod Ljubljane

7 h

0
У Ријеци покушан напад на дјецу из Србије, интервенисала полиција

Region

U Rijeci pokušan napad na djecu iz Srbije, intervenisala policija

10 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

19

32

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

19

28

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

19

24

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

19

20

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner