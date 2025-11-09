Cvijanović: Sramno ćutanje Evropske unije

Izvor:
SRNA
09.11.2025
16:10
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najoštrije je osudila posljednje napade na Srbe u Splitu i Zagrebu i ukazala da je sramno što Evropska unija ćuti povodom ovakvih incidenata koji se dešavaju u državi koja je njena punopravna članica.
Na pitanje Srne da prokomentariše govor mržnje, uvrede i zastrašivanje kojem je izložen srpski narod u Hrvatskoj, Cvijanović je odgovorila da ustaški pokliči i parole su, očigledno, ne samo recidivi mračne prošlosti, već i sadašnjost sa kojom Hrvatska odbija da se suoči.
"Ova država je dužna da zaštiti Srbe koji su od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj postali obespravljena manjinska zajednica i meta za napade ekstremista", poručila je Cvijanović.
Region
5 h0
Region
6 h0
Region
7 h0
Region
10 h2
Najnovije
Najčitanije
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Trenutno na programu