Cvijanović: Sramno ćutanje Evropske unije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najoštrije je osudila posljednje napade na Srbe u Splitu i Zagrebu i ukazala da je sramno što Evropska unija ćuti povodom ovakvih incidenata koji se dešavaju u državi koja je njena punopravna članica.

Na pitanje Srne da prokomentariše govor mržnje, uvrede i zastrašivanje kojem je izložen srpski narod u Hrvatskoj, Cvijanović je odgovorila da ustaški pokliči i parole su, očigledno, ne samo recidivi mračne prošlosti, već i sadašnjost sa kojom Hrvatska odbija da se suoči.

"Ova država je dužna da zaštiti Srbe koji su od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj postali obespravljena manjinska zajednica i meta za napade ekstremista", poručila je Cvijanović.