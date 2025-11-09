Pupovac: Sankcionisati odgovorne za širenje govora mržnje i podsticanja na nasilje

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da govor mržnje, zastrašivanje i podsticanje na nasilje zabrinjava ne samo pripadnike srpske nacionalne manjine, nego i druge manjine u Hrvatskoj, te da očekuje od vlasti da to ne tolerišu i da odgovorne sankcionišu.

Pupovac je rekao da ono što se dešava u jednoj zemlji bivše Jugoslavije, ima posljedice i u drugima zemljama.

Iz tog razloga, smatra Pupovac, važno je da Hrvatska, kao zemlja koja uživa povjerenje unutar EU, zaustavi ove procese.

- Nadam se da će se ovo u Hrvatskoj zaustaviti i da će ova zemlja otvoriti interes za dijalog i unapređenje saradnje, uključujući smanjivanje netolerancije i konflikata u političkoj sferi - rekao je Pupovac za Radio Sarajevo.

Pupovac očekuje da se više vodi računa o tome da ni u političkim govorima, ni u nekim drugim vrstama javnih nastupa ne bude onoga što bi moglo da inspiriše ili podstiče ljude da sebi daju za pravo da kažu šta je kultura, šta nije, da budu neka vrsta cenzora i da nastavljaju ciljati srpsku nacionalnu manjinu.

On smatra da bi politička saradnja između Zagreba, Sarajeva i Beograda trebalo da bude mnogo bolja.