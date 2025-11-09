Logo
Tragičan kraj potrage za profesorom Milanom: Tijelo izvučeno iz korita

Izvor:

Informer

09.11.2025

22:45

Милан Перовић
Foto: Privatna arhiva

Potraga za Milanom Perovićem (37), profesorom violine iz Bogatića, koji je nestao 20. oktobra, završila se tragično.

Porodica je potvrdila da je njegovo tijelo 1. novembra izvučeno iz korita Save kod Beograda.

Харис Џиновић

Scena

Haris Džinović šokirao izjavom o kćerki i Melini

"Očekuju se rezultati DNK testova, što bi moglo da potraje od sedam do mjesec dana. Obavljena je obdukcija tijela, ali još nije saopšteno više detalja o uzroku smrti", naveo je izvor.

Podsjetimo, Milan Perović se 20. oktobra ujutru nije vratio kući sa posla i tog dana u prepodnevnim časovima posljednji put je viđen na Savskom mostu u Sremskoj Mitrovici.

Аљбин Курти

Srbija

Kurti se oglasio nakon debakla na izborima: Žurim da slavim

Od tada mu se izgubio svaki trag, a nakon 13 dana njegovo tijelo je pronađeno u blizini jednog splava na Savi kod Beograda, piše "Informer".

