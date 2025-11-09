Logo
Hitno evakuisana poznata robna kuća

Izvor:

B92

09.11.2025

21:58

Komentari:

0
Евакуисана ИКЕА у Београду
Foto: B92

Oglasio se alarm u robnoj kući IKEA Beograd, nakon čega je izvršena preventivna evakuacija svih kupaca, posjetilaca i zaposlenih u robnoj kući.

Ipak, velike drame nije bilo - ispostavilo se da je neko razbio alarm.

uvidjaj policija rs

Hronika

Jeziva nesreća: Dvoje mrtvih u sudaru dva auta

Glas sa automata se oglasio poslije alarma i traži da svi odmah napuste robnu kuću zbog "tehničkih problema".

Kontakt centar robne kuće trenutno nije dostupan.

Kako saznaje "B92", kupci su sprovedeni kroz izlaze za slučaj opasnosti.

Возач голфа направио хаос

Hronika

Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran, pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude

Ubrzo su se zaposleni i kupci vratili u ovu robnu kuću jer je problem riješen. Naime, neko je razbio alarm i aktivirao ga.

Robna kuća je nastavila sa uobičajenim aktivnostima.

