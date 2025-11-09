Cvijanović: Dogovor na relaciji Banjaluka-Vašington je da se situacija stabilizuje

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da dogovor između Banjaluke i Vašingtona podrazumijeva stabilizaciju situacije i uvođenje BiH u normalne tokove.

Cvijanovićeva je istakla da treba voditi ozbiljan dijalog sa američkom administracijom, te da bi najbolje bilo da to rade zajedno, što ne zavisi od nje.

"Oni koji mogu u određenoj sferi za koju su nadležni treba da pokušavaju na svaki mogući način da poprave stvari", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je tokom sastanaka sa zvaničnicima SAD imala priliku da čuje da je ekonomska dimenzija jedan od njihovih prioriteta, naglasivši da je to mogućnost da se prostori ekonomski povezuju i na taj način jača politička saradnja.

"Apsolutno sam za to. Smatram da je to prilika za nas sve da konačno imamo nešto što se zove američke investicije. Do sada je angažman bio drugačiji", rekla je Cvijanovićeva za "Istragu.ba".

Ona je istakla da nema nikakvu dilemu da se treba približavati SAD, te da je to danas puno ugodnije i lakše sa aktuelnom administracijom koja se ponaša tako da pozicionira svoje ekonomske prioritete i kaže da neće da intervenisati u unutrašnje stvari i nametati rješenja.

Cvijanovićeva je naglasila i da je sagovornik za priču da stvari budu dobre za sve, te da bi za to putovala na kraj svijeta.

Cvijanovićeva je ocijenila i da je nova administracija SAD vrlo kredibilna i da sa njima nikada nije bilo nikakvih priča o "izdaji Milorada Dodika", što je nazvala besmislicama.

Istakla je da se ide na stabilizaciju i deeskalaciju situacije te da je uvijek prijateljima, kolegama i saradnicima i iz Sarajeva i sa drugih lokacija govorila da je spremna da radi na izgradnji mira, stabilnosti i uređenja društva.

Cvijanovićeva je odala veliko priznanje SAD zato što su prepoznali da treba da imaju izbalansiran odnos prema svima, podsjetivši na vrijeme kada su sankcije uvođene predstavnicima Srpske i sa kojim oduševljenjem se o tome govorilo u Sarajevu.

"Mediji u Sarajevu su sa puno oduševljenja govorili o tim sankcijama i to je nevjerovatno sa kojim žarom su željeli da se to desi. Meni je uvijek bilo to bolesno. I dan danas mi je bolesno", rekla je Cvijanovićeva.

Za razgovore o deeskalaciji situacije u BiH sa američkim partnerima, Cvijanovićeva je rekla da svako u BiH ima svoje tumačenje i da, kada sluša kolege koji to predstavljaju, prst krivice je uvijek uperen u Milorada Dodika i Republiku Srpsku.

"Tvrdim da su oni uzurpirali ovlaštenja domaćih institucija. Moje kolege u Sarajevu danas pozivaju na još veći angažman visokih predstavnika. Dakle ne slažemo se i zar to već ne upućuje da moramo deeskalirati stvari, naći neki zajednički jezik", upitala je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da su zakoni u Narodnoj skupštini Republike Srpske povučeni sa dobrim razlogom jer su doneseni sa određenom svrhom, a ona je u funkciji deeskalacije, te da je pokazana odbrambena sposobnost da se odupire određenim stvarima tražeći partnera za rješenja koja će biti dobra za sve.

Napomenula je da predstavnici Srpske nikad nisu tražili rješenja koja su dobra samo za jednog, te naglasila da je BiH kompleksna država i da su takvi i odnosi.

Srpski član Predsjedništva BiH smatra da oni koji danas zagovaraju međunarodni intervencionizam nemaju vjeru u državu koju navodno brane.

Dok se u BiH vodi dnevna politika, Cvijanovićeva je istakla da predstavnici zemalja poput Kazahstana, Uzbekistana, Azerbejdžana, Tadžikistana odlaze u SAD i potpisuju sporazume o rudama ali i o drugim investicijama vezano za IT sektor vještačku inteligenciju.

Govoreći o prijedlogu Fatiha Kola za konzula u Panami, za kojeg se tvrdi da je pod istragom zbog veze sa narko-kartelom, Cvijanovićeva je rekla da nije znala ko je on, da je prijedlog stigao iz nekog bosanskog udruženja, ali da treba istražiti svakoga ko je pod sumnjom.

"Za počasne konzule su fleksibilna pravila, tek sam ih ja sada uvela. Možda je to i dobro poslužilo, jer smo nakon toga definisali određena pravila", rekla je Cvijanovićeva.

NIJE KRAJ KRIZE NEGO TAKTIČKA TIŠINA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da u BiH nije došlo do kraja krize već da je nastupila taktička tišina u kojoj je dato dovoljno prostora svakome ko je zainteresovan da razmisli kako dalje u narednih 30 godina.

Cvijanovićeva je odbacila navode da Milorad Dodik negira državu, te naglasila da može navesti sve one koji negiraju izbornu volju birača i ustavnu postavku Republike Srpske.

"Neki dan sam imala diplomatski skup i ljudi me pitaju da li je kraj krize. Nije nikakav kraj krize. Ovo je jedna taktička tišina u kojoj se daje dovoljno prostora svakome ko je zainteresovan a vjerujem da će biti takvih ljudi da sjednu i razmisle šta ćemo to raditi u narednih 30 godina", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je država u hroničnoj krizi i da je došao moment da se, kako bi se strateški ostvarili neki ciljevi, moraju preduzimati neke taktičke radnje.

"Mislim da je ovo period u kojem svi treba da stanu i razmisle šta smo dobili. Kada u Sarajevu vidim kako ljudi likuju i kažu pobijedila je država zato što je predsjednik Milorad Dodik prošao situaciju kroz koju je prošao u sudu, meni je to nevjerovatno", rekla je Cvijanovićeva.

Upitala je da li iko zaista misli da je Dodik naivan čovjek i da je slučajno upao u tu neku klopku.

"To je trebalo da se desi da bismo mogli da rješavamo stvari kada ih dovedete do apsurda. Svako ovdje ima neko svoje tumačenje i očito je da različito razmišljamo", rekla je Cvijanovićeva za "Istragu.ba".

Ona smatra da ima pametnog naroda i političara koji, ako žele da razgovaraju, mogu napraviti državu po mjeri svima.

Upitala je zašto je problem kada je Republika Srpska dio države i ima Narodnu skupštinu, Vladu, opštinski nivo, te naglasila kako nekada ispada da Srbe tjeraju iz BiH i optužuju da nešto neće.

Cvijanovićeva je naglasila da cijeni državu koja je prijateljski nastrojena prema svakom svom građaninu bez obzira da li živi u Republici Srpskoj, FBiH, Brčko distriktu, ali ne onu koja je neprijateljski nastrojena, te smatra da je treba popraviti.

BiH JE DANAS DALEKO OD DEJTONSKOG KONCEPTA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je BiH kompromisno napravljena, a da je danas daleko od dejtonskog koncepta.

Cvijanovićeva je navela da je nemoguće da BiH danas funkcioniše onako kako je zapisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu jer je politička snaga podijeljena po principu ravnopravnosti, a ne demografije i teritorijalno.

"U Dejtonskom sporazumu piše da smo svi jednakopravni. BiH je danas puno dalje i od onih koji su težili tome", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, s obzirom na činjenicu kako se danas razvijaju odnosi u svijetu, BiH nije dominantna tema.

"Želim da pošaljem poruku, a to kažem i narodu u Republici Srpskoj, da nikada ne treba da budu previše rasterećeni. Moraju da znaju da se neki trendovi mijenjaju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla i da je 49 odsto teritorija Republike Srpske, koja neće prihvatati ono što je nakaradno.

Cvijanovićeva je podsjetila da u obrazloženju presude Ustavnog suda BiH iz 2005. godine piše da visoki predstavnici, da bi to bili, moraju da dobiju potvrdu relevantnom Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN i da je Ustavni sud BiH kontradiktoran.

"Sada imate čovjeka koji nema takvu potvrdu, Kristijana Šmita. On je radio sve što je radio i onda Ustavni sud BiH i u nekoj presudi `Ljubić` kaže da se ne mogu derogirati entitetski ustavi tako što će neko donijeti neki zakon na nivou BiH", rekla je Cvijanovićeva i istakla da je činjenica da se derogira sve što je u vezi sa Ustavom.

Ona je naglasila da se pravo i ustavne norme moraju razumjeti i poštovati.

"Konceptualno, podržavam ideju po kojoj su svi ravnopravni, bez obzira koliko ih ima i podržavam ideju da svi svoje probleme treba da rješavaju dijalogom", navela je Cvijanovićeva.

Napomenula je da u Aneksu 10 piše kako se bira visoki predstavnik i da ga biraju strane potpisnice, a potvrđuje Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN, kao i šta mu je mandat.

"Mene rastuži kada vidim tu potrebu da se sva sarajevska politička scena bori za Kristijana Šmita, umjesto da se bori za Srbe, Hrvate, Bošnjake, Republiku Srpsku, Federaciju BiH, Brčko distrikt", rekla je Cvijanovićeva za "Istragu.ba".

PRAVOSUĐE OKRENUTI OD POLITIKE I POLITIČKIH ZAHTJEVA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se pravosuđe u BiH mora vratiti u normalne tokove daleko od politike i političkih zahtjeva.

Cvijanovićeva je podsjetila da je jedan od stranih sudija, koji je boravio u BiH, pisao u memoarima da su se za svaku odluku koju su donosile strane sudije morali konsultovati sa OHR-om.

"Zar to nije tragično za jednu državu, zar to nije tragično za pravosuđe? To je tragično", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da je BiH paralizovana raznim intervencijama, nadmudrivanjima i mjerama, kojima se pokušava napraviti drugačije od onoga što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Mi smo 30 godina potrošili na to. To je potrošeno vrijeme i ne slažemo se s tim i nikada se nećemo složiti. To nije politika SNSD-a i većinske Republike Srpske, pa čak i one koji su manjinska sada. Sigurno da njihovi birači sada misle isto ovako", rekla je Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Govoreći o imenovanju nove Vlade Republike Srpske i dovođenje u pitanje njene ustavnosti, Cvijanovićeva je podsjetila da je Kristijan Šmit na jedan dan suspendovao Ustav Federacije BiH /FBiH/ kako bi uključio "trojku" u Vladu tog entiteta.

"Zamislite koliko je to ponižavajuće da napravi matemtiku da izbaci SDA i da uključi `trojku`. Isti Ustavni sud, koji je tada rekao da je ta odluka ustavna, sada je rekao da je u redu sve što se radilo prema predsjedniku Miloradu Dodiku", napomenula je Cvijanovićeva za "Istragu.ba"

SARADNjA SA NATO SAVEZOM NE PREJUDICIRA ČLANSTVO

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da sa NATO-om treba razvijati saradnju i naglasila da Programom reformi ona ne prejudicira članstvo.

Cvijanovićeva je podsjetila da je stav institucija Republike Srpske, o pitanju članstva, neutralan. "Ne želimo da ulazimo u bilo kakve saveze. Ovakva saradnja nam je sasvim po mjeri. Imamo dobre odnose", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da sa NATO strukturama nikada i nije postojao problem u vezi sa saradnjom, te da su problemi u BiH.

"Nedavno sam čula smiješnu izjavu da su Amerikanci postavili uslov da se mora ući u NATO, pa će Kristijan Šmit skinuti sankcije. Čitam i ne mogu da vjerujem. Onda, zamislite, Amerika da je postavila uslov da mi imenujemo glavnog pregovarača za EU. Ko imalo nešto prati, zna da to ne može biti uslov", rekla je Cvijanovićeva, ističući da neće da prejudicira šta će biti za 20 ili 30 godina.

Srpski član Predsjedništva je istakla da je sadašnja administracija SAD zainteresovana samo za mir.

Govoreći o saaradnji sa Srbijom, Cvijanovićeva je istakla da je ta saradnja dobra i da nema "zahlađenja odnosa".

Cvijanovićeva je rekla i da ne bira između BRIKS-a i Amerike.

"BRIKS ima svoju ponudu i razvija svoju platformu. Koliko je uspješna ili nije, to se cijeni na neki drugi način. Cijeni se i političkim i ekonomskim parametrima", rekla je Cvijanovićeva za "Istraga.ba".