Probijen front: Rusi zauzeli jedno od ključnih mjesta

Izvor:

B92

09.11.2025

19:06

Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста
Foto: Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press

Ukrajinski vojni analitički projekat "Dip Stejt" poslao je dramatično upozorenje sugrađanima - Rusi su osvojili mjesto Uspinjevku u Zaporoškoj oblasti.

"Neprijatelj je okupirao Uspinjevku, kao i napredovao u blizini Stepove Novoselivke, Zlahode, Sladkog i Ohotničeg", navodi se u saopštenju.

Uspinjevka se nalazi pored Pavlivke, čije zauzimanje su 6. novembra prijavili analitičari iz "Dip Stejta", ali su u Oružanim snagama Ukrajine tu informaciju demantovali.

U subotu, "Dip Stejt" je objavio informaciju da je "neprijatelj zauzeo Uspinjevku i Pavlivku, kao i da je blokirao ukrajinske jedinice u Novomikolajivki".

Osim toga, borbe sa diverzantskim grupama vodile su se u Sladkom i Rivnopilju. U Privilju, Novom i Novouspenjivskom "neprijatelj ima najmanje prisustvo".

Prema podacima "Dip Stejta", situacija u Uspinjevki pogoršala se nakon što je 50 odsto ljudstva povučeno radi spasavanja položaja kod Višnjovog.

Nešto ranije, ukrajinski partizani saopštili su da su Rusima zadali ozbiljan udarac na Krimu.

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

