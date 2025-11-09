Ukrajinski vojni analitički projekat "Dip Stejt" poslao je dramatično upozorenje sugrađanima - Rusi su osvojili mjesto Uspinjevku u Zaporoškoj oblasti.

"Neprijatelj je okupirao Uspinjevku, kao i napredovao u blizini Stepove Novoselivke, Zlahode, Sladkog i Ohotničeg", navodi se u saopštenju.

Uspinjevka se nalazi pored Pavlivke, čije zauzimanje su 6. novembra prijavili analitičari iz "Dip Stejta", ali su u Oružanim snagama Ukrajine tu informaciju demantovali.

U subotu, "Dip Stejt" je objavio informaciju da je "neprijatelj zauzeo Uspinjevku i Pavlivku, kao i da je blokirao ukrajinske jedinice u Novomikolajivki".

Osim toga, borbe sa diverzantskim grupama vodile su se u Sladkom i Rivnopilju. U Privilju, Novom i Novouspenjivskom "neprijatelj ima najmanje prisustvo".

Prema podacima "Dip Stejta", situacija u Uspinjevki pogoršala se nakon što je 50 odsto ljudstva povučeno radi spasavanja položaja kod Višnjovog.

Nešto ranije, ukrajinski partizani saopštili su da su Rusima zadali ozbiljan udarac na Krimu.