Probijen front: Rusi zauzeli jedno od ključnih mjesta

Izvor:
B92
09.11.2025
19:06
Ukrajinski vojni analitički projekat "Dip Stejt" poslao je dramatično upozorenje sugrađanima - Rusi su osvojili mjesto Uspinjevku u Zaporoškoj oblasti.
"Neprijatelj je okupirao Uspinjevku, kao i napredovao u blizini Stepove Novoselivke, Zlahode, Sladkog i Ohotničeg", navodi se u saopštenju.
Uspinjevka se nalazi pored Pavlivke, čije zauzimanje su 6. novembra prijavili analitičari iz "Dip Stejta", ali su u Oružanim snagama Ukrajine tu informaciju demantovali.
U subotu, "Dip Stejt" je objavio informaciju da je "neprijatelj zauzeo Uspinjevku i Pavlivku, kao i da je blokirao ukrajinske jedinice u Novomikolajivki".
Osim toga, borbe sa diverzantskim grupama vodile su se u Sladkom i Rivnopilju. U Privilju, Novom i Novouspenjivskom "neprijatelj ima najmanje prisustvo".
Prema podacima "Dip Stejta", situacija u Uspinjevki pogoršala se nakon što je 50 odsto ljudstva povučeno radi spasavanja položaja kod Višnjovog.
Nešto ranije, ukrajinski partizani saopštili su da su Rusima zadali ozbiljan udarac na Krimu.
Za danimi analіtičnogo proєktu DeepState, rosійsьkі vійsьka okupuvali selo Uspenіvka Zaporіzьkoї oblastі.— inco-gnito (@IncognitoBD) November 9, 2025
Za danimi DeepState, situacія v Uspenіvcі pogіršilasя pіslя togo, яk bulo zabrano 50% osobovogo skladu na porяtunok dіlяnki bіlя Višnevogo pic.twitter.com/rsyEB1TpNf
