Policija čuva Srpski kulturni centar u Zagrebu

Izvor:
SRNA
09.11.2025
19:04
Komentari:0
Srpski kulturni centar u Zagrebu pod policijskom je zaštitom.
Portal "Indeks" navodi da je policijski kombi ispred zgrade Srpskog kulturno društva Prosvjeta u Preradovićevoj ulici.
Kao razlog pojačanog policijskog prisustva naveli su nedavni incident u kojem je 50 do 100 maskiranih osoba došlo pred centar uz povike poput "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Za dom spremni".
Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je da je policija upoznata sa svim manifestacijama srpske nacionalne manjine u narednom periodu i da će na njima biti prisutni policijski službenici kako se ne bi ponavljali incidenti, poput onih u Splitu i Zagrebu.
