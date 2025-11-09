Logo
Large banner

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

09.11.2025

19:24

Komentari:

0
Гдје је највише развода у Републици Српској

U 2024. godini u Republici Srpskoj sklopljeno je 5.096 brakova, što je u odnosu na prethodnu godinu za 375 brakova manje, a razvedeno je 868 brakova.

Najveći broj razvedenih brakova zabilježen je u Gradu Banjaluka 158, Bijeljini 107, Prijedoru 96.

Građani krivca uglavnom nalaze u modernom dobu i poručuju da je potrebno više tolerancije.

"Taj mladi svijet nije, recimo, kao ja kad sam bio mlađi, sve se okrenulo naopako",

"Zabavljaju se dugo i vole se i čim se uzmu odmah razvod. Pa šta je radilo do sada da nije znalo sve te godine da nije za tu osobu",

"Jedno mora da popusti, to je održavanje braka",

"Samo tolerancija, ljubav bude i prođe", uvjereni su građani.

pelet - 10052025

Ekonomija

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

U Republici Srpskoj uočava se sve veće približavanje zapadnoevropskom posmatranju brakova, koji se odlikuje sve kasnijim ulaskom u bračnu zajednicu i odgađanjem braka, što dovodi do smanjenog nataliteta i pojave sve češćeg negativnog prirodnog priraštaja. I sociolozi kao jedan od razlog nalaze u modernom dobu.

"Čini mi se da savremeni svijet i savremeni način života upravo to nameće, konstantno neko takmičenje, konstantno neko upoređivanje sa nekim, prosto mislim da su društvene mreže ušle u bračnu zajednicu i te privatne živote i mi se stalno upoređujemo sa nekim ljudima.", kaže sociolog Vladimir Vasić.

Za uspješnu bračnu zajednicu potrebno je više ljubavi, odricanja i komunikacije.

војска украјина

Svijet

Probijen front: Rusi zauzeli jedno od ključnih mjesta

"Onog momenta kada dođe do prekida komunikacije, onog momenta kad dođe do nesposobnosti komuniciranja dvoje ljudi u braku, muškarca i žene, činjenica je da dolazi do zahlađenja njihovih međuljudskih odnosa i do ne htijenja rješavanja određenih problema koje imaju u zajednici", objašnjava Vasić.

Izazov pred svima je isti, kako održati bračnu zajednicu. Neki jedno uz drugo ostaju godinama, dok drugi ne izdrže ni godinu dana zajedničkog života. Brak, čini se sve češće prestaje biti obaveza i postaje izbor koji traje dok postoji uzajamno poštovanje i razumijevanje.

Podijeli:

Tagovi:

razvod braka

razvod

Brak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Region

Policija čuva Srpski kulturni centar u Zagrebu

44 min

0
Додик са супругом палог борца

Republika Srpska

Oglasio se Dodik nakon dirljivog susreta sa suprugom poginulog borca

53 min

0
Узгојили главицу купуса од 57 килограма

Zanimljivosti

Uzgojili glavicu kupusa tešku 57 kilograma - VIDEO

1 h

0
Додик са супругом погинулог борца

Republika Srpska

Da Vas nije: Dodiku prišla udovica palog borca sa jasnom porukom

1 h

1

Više iz rubrike

Ево како грађани сами могу израчунати висину пензије

Društvo

Evo kako građani sami mogu izračunati visinu penzije

3 h

0
Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Društvo

Ponovo dolazi 20 stepeni - meteorolozi objavili i kada

4 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Prognoza za narednu sedmicu: Evo kada se očekuje snijeg

5 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Sutra svježije sa kišom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

19

32

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

19

28

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

19

24

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

19

20

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner