Jeziva nesreća: Dvoje mrtvih u sudaru dva auta

Izvor:

Agencije

09.11.2025

21:14

Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута
Foto: ATV

Dvije osobe poginule su, a jedna je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras, oko 18 sati, dogodila kod mjesta Selnica u Zagorju.

Prema prvim informacijama, u frontalnom sudaru su učestvovala dva putnička vozila koja su nakon udara ostala potpuno uništena, dok su prizori na licu mjesta bili potresni, čak i za iskusne pripadnike službi.

Возач голфа направио хаос

Hronika

Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude

Kako navodi krapinsko-zagorska policija, povrijeđena osoba je prevezena u bolnicu u Zaboku, dok je saobraćaj na dionici državnog puta DC14 — od čvora Poznanovec do čvora Zlatar Bistrica — potpuno obustavljen. Uviđaj je u toku, a na terenu se nalaze sve raspoložive ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći.

Prema riječima svjedoka, nesreća se dogodila u trenutku izrazito guste magle, što je moglo otežati vidljivost i dovesti do frontalnog sudara. Automobili su, prema njihovom opisu, bili smrskani do neprepoznatljivosti, pa su prvi policajci i medicinari u početku pomislili da su u nesreći učestvovala tri, a ne dva vozila, prenose hrvatski mediji.

zelenski

Svijet

Strah me je: Zelenski tražio da NATO uradi isto što i u BiH

Policija trenutno pretražuje i okolni teren kako bi se uvjerila da od siline udara neko nije izletio iz automobila. Saobraćaj će biti ponovo uspostavljen nakon završetka uviđaja i uklanjanja olupina s puta.

Zvanični uzrok nesreće biće poznat nakon okončanja policijskog uviđaja.

