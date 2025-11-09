Jeziva nesreća: Dvoje mrtvih u sudaru dva auta

Izvor:
Agencije
09.11.2025
21:14
Komentari:0
Dvije osobe poginule su, a jedna je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras, oko 18 sati, dogodila kod mjesta Selnica u Zagorju.
Prema prvim informacijama, u frontalnom sudaru su učestvovala dva putnička vozila koja su nakon udara ostala potpuno uništena, dok su prizori na licu mjesta bili potresni, čak i za iskusne pripadnike službi.
Hronika
Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude
Kako navodi krapinsko-zagorska policija, povrijeđena osoba je prevezena u bolnicu u Zaboku, dok je saobraćaj na dionici državnog puta DC14 — od čvora Poznanovec do čvora Zlatar Bistrica — potpuno obustavljen. Uviđaj je u toku, a na terenu se nalaze sve raspoložive ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći.
Prema riječima svjedoka, nesreća se dogodila u trenutku izrazito guste magle, što je moglo otežati vidljivost i dovesti do frontalnog sudara. Automobili su, prema njihovom opisu, bili smrskani do neprepoznatljivosti, pa su prvi policajci i medicinari u početku pomislili da su u nesreći učestvovala tri, a ne dva vozila, prenose hrvatski mediji.
Svijet
Strah me je: Zelenski tražio da NATO uradi isto što i u BiH
Policija trenutno pretražuje i okolni teren kako bi se uvjerila da od siline udara neko nije izletio iz automobila. Saobraćaj će biti ponovo uspostavljen nakon završetka uviđaja i uklanjanja olupina s puta.
Zvanični uzrok nesreće biće poznat nakon okončanja policijskog uviđaja.
Hronika
2 h0
Hronika
7 h0
Hronika
9 h0
Hronika
10 h0
Najnovije
Najčitanije
22
49
22
45
22
43
22
40
22
25
Trenutno na programu