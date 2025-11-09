Logo
Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

Izvor:

ATV

09.11.2025

19:35

Komentari:

0
Foto: ATV

Gusta magla smanjuje vidljivost na auto-putu Banjaluka-Gradiška i "9. januar", kao i na magistralnom putu Banjaluka-Gradiška, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske i pozvao vozače na oprez.

Iz AMS-a su upozorili vozače da je na auto-putu "9. januar" na dionici Doboj-Prnjavor u kvaru kamion sa prikolicom u blizini nadvožnjaka koji vodi prema Stanarima.

"S obzirom na to da je vidljivost znatno smanjena zbog magle, vozačima se savjetuje da voze oprezno i sporije", kažu u AMS-u.

Дарко Марковић

Društvo

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

