Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

Izvor:
ATV
09.11.2025
19:35
Komentari:0
Gusta magla smanjuje vidljivost na auto-putu Banjaluka-Gradiška i "9. januar", kao i na magistralnom putu Banjaluka-Gradiška, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske i pozvao vozače na oprez.
Iz AMS-a su upozorili vozače da je na auto-putu "9. januar" na dionici Doboj-Prnjavor u kvaru kamion sa prikolicom u blizini nadvožnjaka koji vodi prema Stanarima.
"S obzirom na to da je vidljivost znatno smanjena zbog magle, vozačima se savjetuje da voze oprezno i sporije", kažu u AMS-u.
