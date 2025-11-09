Logo
Strah me je: Zelenski tražio da NATO uradi isto što i u BiH

Izvor:

Agencije

09.11.2025

20:42

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ
Foto: Tanjug/AP

Bivši generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ispričao je kako je telefonirao predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom nakon početka sukoba u punom obimu 2022. godine.

O tome je govorio u intervjuu za "Fajnenšal Tajms", prenosi "Evropska pravda".

Stoltenberg se prisjetio da nije mogao da razgovara sa Zelenskim tokom dva dana.

Kada su se konačno čuli, "taj telefonski razgovor bio je prilično težak", dodao je bivši generalni sekretar NATO.

Djelimično, prisjeća se Stoltenberg, to je bio strah da će Zelenskog uskoro "uhvatiti ili ubiti".

"Ali, osim toga, veći dio razgovora bio je posvećen zoni zabrane leta. On je želio zonu zabrane leta. A ja nisam mogao da mu to obezbijedim", rekao je Stoltenberg.

NATO je ranije uvodio takve zone, kao kada je zatvorio vazdušni prostor iznad Bosne i Hercegovine 90-ih godina, ili iznad sjevernog Iraka.

Stoltenberg je dodao da ne žali zbog takvog odgovora.

"Stvarnost je takva da sam od samog početka formulisao pristup NATO: podržavati Ukrajinu, ali ne učestvovati u sukobu", naveo je on.

Stoltenberg se takođe prisetio svog prvog susreta sa Zelenskim 2019. godine i priznao da ga je potcijenio.

"Bio mi je simpatičan, ali nisam mogao da zamislim da će postati vojni lider. Bio je neiskusan. Postavljao je najjednostavnija pitanja. Potpuno sam ga potcijenio", rekao je bivši generalni sekretar NATO.

U istom intervjuu Stoltenberg je priznao da zapadni saveznici nisu Ukrajini na vrijeme i u dovoljnoj mjeri obezbijedili smrtonosno oružje.

Ranije je takođe govorio o tome kako je ruska strana lagala predstavnike NATO prije nego što je došlo do sukoba u punom obimu na Ukrajinu.

