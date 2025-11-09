Vukomanović osvojio pojas pobjedom u Banjaluci

Autor:Ivan Dragičević
09.11.2025
20:02
Komentari:0
Četiri runde trebale su Tomislavu Vukomanoviću da slomi otpor rivala iz Kolumbije pa je Hoze Munjoz predao meč nakon serije udaraca u tijelo.
Ovaj trijumf mladom Banjalučaninu donio je VBC internacional silver pojas te je ponovo obradovao domaću publiku u dvorani Centar.
U ringu je ponovo zablistao kikbokser Ares džima Stefan Dobrijević. Prekidom je savladao Marka Germeka koji je nekoliko puta bio u nokdaunu.
I ovim trijumfom Dobrijević je potvrdio da spada u red najvećih evropskih talenata.
Na događaju Banjaluka čelendž 2, održano je devet mečeva u boksu i kikboksu, a prikupljena sredstva od prodaje ulaznica biće uplaćena su za liječenje Petra Škorića.
