Simpatizeri traže ostavku Upravnog odbora i novu Skupštinu RK Borac

Udruženje simpatizera “Crveno-plavi” se u maju 2025. uključilo u rad Rukometnog kluba i volonterski je preuzelo vođenje marketinga kluba i organizaciju utakmica.

Ovo Udruženje se oglasilo saopštenjem:

-Nakon promjene uprave sa kojom je dogovor o ulozi udruženja napravljen, nastavljen je rad i sa novim Upravnim odborom, vođen samo jednim interesom: Borcem.Prilikom dogovora sa starom upravom, naš tim sačinjen od ekonomista, pravnika, psihologa, novinara, dizajnera i svih drugih profesija potrebnih za vođenje marketinga jednog sportskog velikana kakav je RK Borac, dobio je odriješene ruke. Tim sastavljen od ljudi kojima je Borac iznad svega! Naši zahtjevi prema UO su bili sljedeći: transparentnost i ne miješanje u naš segment rada, u kojem smo stručni. Obećano je i ispunjeno, na obostrano zadovoljstvo. Sa istim zahtjevima smo istupili pred novu upravu i dogovoren je nastavak saradnje. Modernizovali smo i aktivirali društvene mreže kluba, profesionalizovali vizuelni identitet, sproveli kampanju i izradili sezonske ulaznice sa našim čuvenim “Brkom” kao njihovim zaštitnim licem, dizajnirali i izradili nove klupske dresove, pri čemu smo posebno ponosni na retro dres - omaž 50. godišnjici evropske titule. Kroz akciju “Vaša podrška nas vozi” smo obezbijedili sponzorska sredstva za 8 od 13 gostovanja, pri čemu smo i sami kao udruženje finansirali gostovanje u Živinicama, dok su Lešinari iz dijaspore finansirali još jedno gostovanje. Prevoz je avansno plaćen za Tuzlu, Doboj i dr. kako bismo vratili poljuljano povjerenje sponzora i prevoznika. Vratili smo u medije pozitivne vijesti o najuspješnijem sportskom brendu Republike Srpske, koji se ne tako davno nalazio u blatu. U svemu ovome, imali smo punu podršku i koordinaciju i sa našom navijačkom grupom, Lešinarima-navodi se u saopštenju.

Međutim ističu da njihov rad nije naišao na podršku novog rukovodstva.

-Ipak, uprkos našem volonterskom radu, entuzijazmu i zalaganju, nismo naišli na razumijevanje nove uprave RK Borac m:tel predvođene predsjednikom UO Vladimirom Kuvaljom. Od početka saradnje, naišli smo na potpuno neproduktivno miješanje u naš rad, sabotiranje i “sakaćenje” naših ideja, te poteze koji bi mogli ugroziti reputaciju ovog kluba: banjalučkog, urbanog, evropskog šampiona, ali i najbitnije - ponosa sporta Republike Srpske.

U nizu pogrešnih namjera i poteza, izdvajamo one koje su naši stručni timovi uočili kao posebno sporne, te skrećemo pažnju na sljedeće stvari:

- Izrada lažnih sezonskih ulaznica.

Klub ima dvije vrste zvaničnih sezonskih: običnu i premium. Na utakmici protiv Izviđača su se pojavile “nove” sezonske koje su podijeljene ličnim kontaktima predsjednika uprave, na kojima na poleđini piše “AFS” i imaju potpis Vladimira Kuvalje, predsjednika kluba i direktora pomenute organizacije.

- Promocija sopstvenih organizacija, kompanija i pokreta preko leđa kluba.

Zašto se bez ugovornog, sponzorskog odnosa, na promotivnim materijalima (onim iza kojih ne stojimo mi kao marketing sekcija) nalaze oznake i nazivi AFS, Reynolds i “ICTB”? Lako je utvrditi ko stoji iza pomenutih organizacija, te da iste nisu “švajcarske firme” kako se pokušava objasniti od strane onog čije su. Zašto se narušava komercijalna vrijednost kluba time što kraj generalnog sponzora stoji logo navodnih “švajcarskih” firmi koje ne postoje ni u jednom registru, a na njima se aktivno promoviše predsjednik UO Vladimir Kuvalja?

- Izmještanje kluba u Tehničku (Metalsku) školu.

Svi sastanci i aktivnosti u vezi sa RK Borac prebačeni su u kancelariju predsjednika UO Kuvalje u Tehničkoj školi, gdje je na posao dolazio i sekretar kluba. Klub iz Gospodske ne smije da ide nigdje i nikada neće biti klub iz “Metalske”.

- Nedomaćinsko poslovanje.

U klub koji se već godinama nalazi u nezavidnom finansijskom stanju imenovan je sportski direktor, iako nema ekonomskog, a ni sportskog opravdanja za istog. Ekipa je formirana ljetos, nisu dovedena nova pojačanja, omladinska škola se osula (vidljivo po broju dječaka i trenera), a klub je dobio dodatni, nepotrebni trošak samo za godišnju platu sportskog direktora.

- Povratak starih klupskih funkcionera.

Nova uprava nije imenovala novog direktora, već je u funkcionisanju kluba značajnu ulogu preuzeo direktor u ostavci Vladimir Branković, a naročito u omladinskim kategorijama. Za dva mjeseca, mogla se i te kako izvršiti smjena i upis novog ovlaštenog lica, da je za to bilo volje od strane “nove” uprave.

- Nekorektni odnosi prema sponzorima.

Institut ugovora je osnova pravne države i tržišne ekonomije. Koliko god danas bili nezadovoljni nekim sponzorskim ugovorima, sponzorima koji klubu daju svoj novac dugujemo zahvalnost za podršku u najtežim trenucima. Ipak, za određene sponzore nam je konstantno sugerisano kako ih treba “skrajnuti” i ignorisati. Dodatno, klub se o sponzore (Bema i Maksbet) ogriješio kada je bez našeg znanja izradio promo materijale i oznake u kojim je koristio pogrešne logotipe, na šta su sponzori izrazito negativno reagovali.

- Odnos prema gradu Banjaluci.

Više puta nam je naređivano da manje spominjemo grad i da ne prikazujemo grb grada na klupskim glasilima. Pitamo da li je ovo grad u kojem Borac živi već 75 godina? Da li ovaj grad pripada samo jednoj političkoj opciji, pa ako smo protiv, grad nije naš? Otkada to Borac i Banjaluka nisu jedna priča, kako kaže naslov čuvenog dokumentarnog filma?

- Netransparentno poslovanje i nenamjensko trošenje.

Članovima udruženja angažovanim u marketingu nisu dostavljeni, niti barem predstavljeni, sponzorski ugovori sa sponzorima “Kuprešak” i “Stomatologija Stajčić”, već samo naređeno da se oznake istih nađu na klupskim platformama za komunikaciju. Na drugoj sjednici UO predstavljeni su troškovi sezone koji su značajno preuveličani, posebno u segmentu organizacije utakmica. Dodatno, klub je izložen nepotrebnim troškovima kroz nabavke na račun kluba, kao i izokinetiku koja je urađena u kompaniji čiji je vlasnik predsjednik kluba (iako smo informisani da je ova dijagnostika urađena u pogrešno vrijeme i po previsokoj cijeni). Za ovo postoje i dokazi u vidu faktura.

- Pokušaj cenzure.

Od strane predsjednika UO nam je naređeno da određene izjave igrača cenzurišemo i skratimo, što smo odbili, nakon čega je naređeno da sve objave moramo slati istom na odobrenje. Pitamo da li je ovo posao predsjednika UO Borca, ili donošenje preko potrebnog novca u klub koji igračima kasni sa isplatama više plata? Nedugo nakon toga, našim volonterima je zabranjeno da se dalje bave društvenim mrežama kluba. Pitamo se da li je to otvaranje prostora za ulazak neke podobne marketinške agencije, koja bi klubu fakturisala ove usluge?

- Generalno ugrožavanje vizuelnog identiteta kluba.

Uprkos postojanju moderne i agilne marketing sekcije, mnogi materijali koji su se koristili na zvaničnom viber kanalu, koji ne kontrolišemo, potpuno odudaraju od onoga što su tradicija i identitet Borca. Ovaj klub nije nastao na alatima vještačke inteligencije, njegovi crveno-plavi korijeni su mnogo dublji.

- Rad na štetu marketing sektora.

Marketing sektor radi isključivo volonterski, iako im je predsjednik kluba nudio provizije i novac za rad. Jedini dodir marketing sektora sa novcem bila je izrada ograničenog broja dresova i sezonskih ulaznica, od čega se sav novac dalje reinvestira u razvoj marketinga RK Borac. Ipak, naše zalaganje i uloženi trud i vrijeme predsjednik uprave je zaobišao, te mimo našeg znanja od dobavljača GBT naručio navijačke dresove, za koje smo mi zaduženi, ne želeći da plati prodajnu cijenu za iste, onu koju su platili svi drugi navijači koji su uredno naručili i dobili dresove, kojima su oduševljeni. Da li je tu ista namjera kao sa tim što uprava nije htjela da plati komercijalnu cijenu sezonskih ulaznica, za razliku od volontera koji uredno plate ulaz, već je izradila svoje koje dijeli?

- Sportski segment.

Igračima je od avgusta, kada je došla nova uprava, isplaćeno samo oko 40% jedne plate. Predsjednik uprave ja predlagao da Borac istupi iz Premijer lige u niži rang, u kojem ovaj klub NIKADA nije igrao. Predloženo je jednostrano raskidanje i redukovanje ugovora, na koje igrači srećom nisu pristali, kao što nisu pristali ni na uslovljavanje da potpišu izjavu o tome da su spremni i da se neće povrijediti, nešto što bi mogli potpisati ako su vidovidit, a ne ako su rukometaši. Darku Pejoviću je rečeno da ima slobodne papire i da može da ide gdje hoće, iako u tom trenutku na poziciji pivota napadača nemamo nijednog igrača. Ipak, o ovom segmentu su dovoljno rekli sami igrači i stručni štab, koji imaju našu punu podršku, jer se lavovski bore za crveno-plavi grb na grudima. Posebno je jadno i porazno da se nakon saopštenja igrača i štaba kreće u obračun sa istima, a Darku Pejoviću uskraćuje nastup, trening, stan, pa čak i hrana.

Zaključno, dok god Rukometni klub Borac m:tel ne postane privatna kompanija, mi kao navijači ćemo tražiti poštovanje njegovog imena i istorije, te čuvanje ugleda velikana iz Gospodske. A ni tada nećemo odstupiti. Naš rad je potpuno volonterski, te smo odbili “provizije” i naknade koje nam je predsjednik UO više puta nudio. Jedino što želimo je transparentan, stručan i iskren rad za bolji i jači Borac. A to je nešto što trenutna uprava ne želi ili ne može da ponudi.

Zbog toga, navijači traže neopozivu pismenu ostavku upravnog odbora, te ostavku svih članova skupštine koji su glasanjem ili nedolaskom doprinijeli trenutnoj situaciji u klubu. Hoćemo hitnu sjednicu skupštine kluba, najkasnije do 17. novembra. Nećemo dozvoliti da RK Borac u godinu u kojoj slavi 50. godišnjicu osvajanja titule evropskog šampiona uđe bačen na koljena, organizaciono i reputacijski. Sve profesionalne i ljudske kapacitete stavljamo na raspolaganje, te pozivamo institucije Republike Srpske i Banjaluke, rukometnu javnost i crveno-plave privrednike na hitan dijalog, kako bismo izložili naš model za bolji Borac, te najkasnije do kraja novembra uspostavili novu skupštinu i upravni odbor kluba koji će raditi u interesu Borca i biti dostojan istog. Pomoći ćemo klubu da stane na noge, zajedno sa drugim navijačima. I napominjemo da to ne znači da će “ulica” voditi klub, već da ćemo kroz stručne, ali iskrene crveno-plave zaljubljenike biti nadzor i korektivni faktor. RK Borac, sportski simbol Republike Srpske, u 2026. mora ući stabilno i gospodski- navodi se u saopštenju, a prenosi Glas.